В Прикамье изменилась цена на некоторые марки бензина

За неделю с 15 по 21 сентября 2026 года средняя цена на автомобильный бензин в Пермском крае снизилась на 26 коп. и составила 86,55 руб. за литр, сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Стоимость бензина АИ92 снизилась на 64 коп. и составила 81,46 руб. за литр. Цена на дизельное топливо снизилась на 26 коп., до 87,96 руб. за литр. Цена на АИ95 увеличилась на 2 коп., до 90,14 руб. за литр. Стоимость АИ98 за неделю не изменилась и составляет 98,69 руб. за литр. Средняя цена бензина в ПФО — 75,75 руб. за литр.

По данным Росстата, с 15 по 21 августа 2026 года изменение цен на бензин было зафиксировано в 30 субъектах Российской Федерации — больше всего в Астраханской области (+6,2 %). Снижение цен на бензин отмечено в 24 субъектах РФ, сильнее всего — в Республике Крым (4,9 %).