«Экран» вернули в прокат

Возврат кинотеатра «Экран» в Саратове в госсобственность подтвердила апелляция. Ранее Арбитражный суд региона изъял здание на Набережной Космонавтов у ООО «Инвестойл» и арендаторов. Суд признал, что кинотеатр незаконно выбыл из федеральной собственности после решения Саратовского горсовета 1993 года, принятого с превышением полномочий. Срок давности был отсчитан с января 2023 года, когда Росимущество получило сведения о владельцах объекта.

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Фото: Яндекс Карты «Экран» входил в систему областного киновидеообъединения

Фото: Яндекс Карты

12-й Арбитражный апелляционный суд подтвердил возврат государству здания кинотеатра «Экран» на Набережной Космонавтов в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе Росимущества.

Спор между Росимуществом и ООО «Инвестойл», «Быки» и ЗАО «Экран-Центр» начался летом 2024 года. Ведомство просило истребовать здание площадью 2,4 тыс. кв. м из незаконного владения и прекратить аренду земельного участка под ним. В апреле 2025 года суд отказал в иске, признав срок давности пропущенным, а «Инвестойл» добросовестным приобретателем, купившим имущество на торгах в деле о банкротстве «Экран-Центра». Апелляция в июле 2025 года это решение поддержала. В ноябре 2025 года Арбитражный суд Поволжского округа отменил оба акта и вернул дело на новое рассмотрение, указав, что суды не выяснили, на каком основании городские власти распорядились зданием в 1994 году, и не проверили, кому оно принадлежало на момент разграничения госсобственности.

При новом рассмотрении ответчиками стали также арендаторы помещений — ООО «Путь» и «Саранг». В июне этого года областной арбитраж изъял здание у «Инвестойла» и арендаторов. Право аренды компании на земельный участок площадью свыше 4 тыс. кв. м суд признал отсутствующим. Производство в части требований к «Экран-Центру» прекращено в связи с его ликвидацией в 2024 году.

Суд исходил из того, что кинотеатр входил в систему областного киновидеообъединения, подчиненного облисполкому, и по постановлению Верховного совета РФ с 27 декабря 1991 года относился к федеральной собственности. Решение Саратовского горсовета 1993 года о включении здания в муниципальный реестр, по оценке арбитража, принято с превышением полномочий. В решении также указано, что доказательств согласования передачи здания с федеральными органами в деле нет. На этом основании суд заключил, что здание выбыло из собственности РФ незаконно. Довод ответчиков о самостоятельном балансе и самофинансировании кинотеатра суд отклонил.

Суд счел срок давности непропущенным и отсчитал его с 16 января 2023 года, когда Росимущество получило из ЕГРН сведения о составе имущества и владельцах. Свидетельство о праве собственности 2011 года, на которое ссылались ответчики, аннулировали в 2013 году, поэтому оно не могло дать таких сведений. Добросовестными приобретателями «Инвестойл» и арендаторы не признаны. Суд отметил также, что примерно с 1998 года здание не используется как кинотеатр, хотя закон требует сохранять профиль при приватизации. Росимущество представило ответ минкультуры региона, по которому в Саратове нет государственного кинотеатра с современным цифровым оборудованием и льготными условиями посещения.

Суд отказал «Инвестойлу» в экспертизе о том, сохранилось ли здание в натуре после реконструкции. Допрошенный эксперт подтвердил надстройку этажа и перекрытие двусветного пространства зала, но, как указал суд, строительный объем остался прежним, а изменение площади не мешает изъятию. Отклонено и заявление о фальсификации архивных копий устава муниципального предприятия «Кинотеатр „Экран“».

Обращения о проверке законности отчуждения кинотеатра поступили в Росимущество в январе 2023 года от администрации Саратова, прокуратуры области и из общественной приемной спикера Госдумы Вячеслава Володина. Господин Володин предлагал вернуть здание государству еще в июле 2021 года.

Нина Шевченко