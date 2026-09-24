Где встретить 2027-й

Поиск свободных дат для предновогодних банкетов традиционно стартует за несколько месяцев до декабря, когда конкуренция за лучшие площадки максимальна. Формат стандартных застолий в типовых банкетных залах уступает место концептуальным пространствам с авторским меню, качественным звуком и продуманными шоу-программами. Планирование мероприятий в этот период требует заблаговременного бронирования, будь то финальное корпоративное событие компании или празднование самой новогодней ночи. В этом гиде собраны разноплановые локации, способные закрыть разные праздничные сценарии — от масштабного светского приёма до уединённого ужина в узком кругу.

Ресторан Lunasole: камерные новогодние ужины в закрытом Каминном зале

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Атмосфера и формат

Вариант для тех, кто ищет уединения и хочет отметить праздник исключительно своей компанией, без посторонних людей в зале. В средиземноморском ресторане Lunasole для небольших событий выделена отдельная изолированная локация — Каминный зал.

Формат — закрытый семейный или корпоративный вечер «для своих». Пространство рассчитано на узкий круг — до 12–14 человек. Интерьер оформлен в пастельных тонах, а главным элементом выступает камин. В отличие от шумных общих залов с параллельными шоу, здесь упор сделан на домашнюю атмосферу, где можно спокойно разговаривать, не перекрикивая музыку.

Меню

Кухня здесь средиземноморская, поэтому вместо стандартной банкетной раскладки гостей ждут вкусы Греции, Италии и Франции.

Основа стола: пицца из дровяной печи, обилие морепродуктов, лёгкие стартеры и паста.

Сценарий вечера

В самом Каминном зале нет сцены и штатного ведущего — программу вы определяете сами под свои задачи. Сюда можно пригласить собственного спикера для лёгких интерактивов либо провести вечер в формате званого ужина с фоновой музыкой.

Что надеть

Светлый интерьер с камином располагает к эстетике «уютный премиум». Сюда отлично подойдут элегантные трикотажные платья, брючные костюмы мягкого кроя или шёлковые блузы. Строгий вечерний блэк-тай (длинные платья в пол и смокинги) в таком небольшом пространстве может выглядеть избыточно, а вот уютный и стильный образ для семейного круга впишется идеально.

Цифры и детали

Вместимость: до 12–15 гостей.

Условия: отдельной платы за аренду помещения нет.

Ресторан «Своя Среда»: там, где оживает зимняя сказка

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Атмосфера и формат

Площадка подойдёт тем, кто хочет совместить загородный антураж с быстрой городской логистикой. Ресторан находится в зелёной зоне на 9-й просеке, из окон открывается панорамный вид на территорию клубного пространства, а внутри работает настоящий дровяной камин.

Формат — сборные корпоративы. Это значит, что в одном зале будут отдыхать несколько разных компаний. Вариант идеален для небольших отделов или маленьких фирм, которые хотят отметить праздник в атмосфере большого и шумного торжества, но не готовы выкупать зал целиком.

Меню

Основу стола составляет проверенная банкетная классика — микс из европейских и русских блюд. Здесь не делают упор на экзотическую гастрономию, ставка идёт на понятную сытную кухню, которая подходит для долгого зимнего застолья.

Сценарий

Праздник уложили в плотный шестичасовой тайминг — с 18:00 до 00:00. Программа классическая, без радикальных экспериментов:

Интерактивы: ведущий Дмитрий Котков отвечает за конкурсы и розыгрыш подарков среди гостей.

Визуальная часть: кавер-группа LIME и обязательный визит Деда Мороза со Снегурочкой.

Финал вечера: завершается всё дискотекой. К полуночи программа финиширует, так что гости успеют выспаться перед следующим рабочим днём.

Цифры и детали

Когда ехать: программа привязана к фиксированным датам — 18, 19, 24 и 25 декабря.

Что надеть

Уместен классический вечерний дресс-код или коктейльные варианты — интерьер и локация располагают к красивым праздничным фотографиям.

G Lounge (Тольятти): эстетика высоты, комфорт и стиль

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Атмосфера и формат

Новогодний корпоратив всегда хочется провести действительно особенным образом. Важны не масштаб и формальность, а атмосфера.

G Lounge — пространство для тех, кто выбирает камерный формат, комфорт и стиль. Площадка подойдёт тем, кто ценит премиальный дизайн и хочет отметить событие в эпицентре ночной жизни города. Главной изюминкой G Lounge стал панорамный вид на Автозаводский район.

Формат — концептуальные вечеринки и стильные закрытые мероприятия. Планировка, вместимость, технические возможности G Lounge созданы с учётом самых требовательных сценариев вечеринок. Предусмотрено всё: сцена для диджей-сетов, шоу и караоке, VIP-зона, танцпол, а фирменная барная стойка становится центром притяжения вечера.

Сценарий и шоу-программа

Проводить предновогодние корпоративы можно на протяжении всего декабря по предварительному бронированию. Развлекательная программа в G Lounge строится по нарастающей и легко адаптируется под тайминг. Праздник может продолжаться до глубокой ночи.

Меню

Основу гастрономии составляет трендовый фьюжн с акцентом на мясо, кухню южных регионов России и кавказские специалитеты. И главное: G Lounge специализируется на паровых коктейлях — деталь, которая превращает любой вечер в гастрономическое впечатление.

Цифры и детали

Локация идеальна под масштабный корпоратив до 80 человек или аренду отдельных зон под небольшую компанию на вечер.

Что надеть

Приветствуется яркий вечерний дресс-код. Концептуальный интерьер и неоновые инсталляции станут идеальным фоном для стильного контента в соцсетях.

Лаунж-бар G Lounge (Самара): искусство гостеприимства и премиальный глянец

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Атмосфера и формат

Площадка расположена в центре Самары. Локация ориентирована на камерные события и закрытые вечера. Внутри гостей встречает благородный интерьер, где каждая деталь подчинена эстетике. Вечер может включать разнообразные яркие шоу, живую музыку и караоке с профессиональными бэк-вокалистами. Ограничений по таймингу для закрытых мероприятий нет — заведение работает до ночи.

Меню

Гастрономическая программа выстроена вокруг паназиатской кухни с обилием морепродуктов и мясных деликатесов. Также в заведении подают фирменные паровые коктейли.

Возможный сценарий

Даты под ваше мероприятие распределяются индивидуально. Зал комфортно вмещает до 60 человек, что позволяет арендовать заведение под корпоративное торжество для большой компании.

Что надеть

Идеально подойдёт строгий вечерний дресс-код. Кулуарная атмосфера и дорогой интерьер требуют элегантных образов.

Отель LOTTE: масштабный гала-вечер Golden Night в зале «Кристалл»

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Атмосфера и формат

Вариант для тех, кто предпочитает классический формат больших светских приёмов с пятизвёздочным сервисом. Празднование Нового года организовано в главном банкетном зале отеля — «Кристалл».

Формат — торжественный гала-вечер с рассадкой за круглыми столами. Вместо уединённости ставка сделана на масштаб: пространство объединяет большое количество гостей, а интерьер оформляется в единой концепции Golden Night с акцентом на декоративное золото, вечерний свет и праздничную иллюминацию.

Меню

Гастрономическую карту вечера разрабатывает шеф-повар отеля. Гостям предложат авторское банкетное меню с салатами, закусками и горячими блюдами.

Основа стола: традиционные праздничные подачи в ресторанном исполнении. Важная деталь формата — система безлимитных напитков, которая входит в стоимость билета и действует на протяжении всего гала-ужина.

Сценарий вечера

Программа вечера опирается на классические каноны больших новогодних шоу. На сцене зала запланированы выступления артистов, живая музыка от кавер-группы и интерактивы от ведущего, а кульминацией станет выход Деда Мороза и Снегурочки после полуночи.

Событие адаптировано для семейного посещения: в отеле предусмотрено детское пространство — работает команда аниматоров с собственной развлекательной программой, что позволяет взрослым не отвлекаться от основного банкета.

Что надеть

Статус пятизвёздочного отеля и масштаб события предполагают соблюдение дресс-кода в эстетике больших светских приёмов. Для женщин уместны вечерние платья в пол, коктейльные наряды, ткани с пайетками или люрексом. Для мужчин — смокинги или классические костюмы. Концепция Golden Night также вдохновляет гостей на создание образов с золотыми оттенками и аксессуарами.

Цифры и детали

Вместимость: просторный банкетный зал для масштабного торжества.

Условия: посещение возможно по системе приобретения билетов, в которую заложена фиксированная стоимость ужина, напитков, шоу и детской анимации. Для гостей будет действовать специальное предложение на бронирование номеров в отеле.

Арт-пространство «Артист»: новогодние праздники в богемном лофте в центре города

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Атмосфера и формат

Площадка для тех, кто ищет небанальный урбанистический антураж вместо классических помпезных ресторанов.

Интерьер оформлен в стиле винтажного лофта: здесь сочетаются фактурные кирпичные стены, высокие потолки, богемные хрустальные люстры и современное искусство. Пространство делится на несколько зон разного масштаба. Сюда можно прийти как небольшой компанией на закрытый фуршет, так и арендовать весь лофт под масштабную новогоднюю вечеринку с индивидуальным сценарием.

Меню

Кухня мультиформатная — в меню объединили популярные европейские, итальянские и азиатские позиции.

Основа стола: классические холодные закуски (брускетты, лёгкие стартеры), паста, вок, а также большой выбор японских роллов.

Особенности: лофт технически адаптирован под банкетную посадку до 80–94 гостей или коктейльные фуршеты до 100 человек.

Сценарий вечера

Главное преимущество площадки — её техническое оснащение. В отличие от обычных кафе, здесь есть полноценная сцена и профессиональное концертное оборудование: бэк-лайн со сценическими мониторами и даже барабанной установкой. Поэтому сценарий праздника здесь полностью зависит от вашей фантазии: можно пригласить кавер-группу с живым звуком, устроить караоке-баттл или полноценный танцевальный марафон под диджей-сеты.

Что надеть

Фактурные кирпичные стены лофта и хрустальные люстры диктуют стиль «творческий шик». Сюда отлично подойдут вещи из пайеток, бархатные жакеты, эффектные коктейльные платья или современные брючные костюмы нестандартного кроя. В таком интерьере хорошо смотрятся глубокие тёмные тона, золото и серебро — одежда станет отличным акцентом на фоне индустриального бэкграунда для новогодних фотосессий.

Цифры и детали

Вместимость: от камерных комнат на 15–25 человек до большого зала на 80–94 гостей.

Условия: залы сдаются по системе депозита (минимальный чек за еду и напитки на человека) либо фиксированной аренды (зависит от конкретного дня и формата мероприятия).

Экоотель «Маяк»: сборные новогодние корпоративы на берегу Мастрюковских озёр

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Атмосфера, формат и локация

Вариант для компаний, которые хотят совместить праздничный ужин с выездом на природу. Экоотель находится в Самарской области и расположен непосредственно на побережье Волжской протоки. Территория изолирована от городского шума, а инфраструктура ориентирована на загородный отдых полного цикла — здесь есть собственный гостиничный фонд для проживания, спа-комплекс, а также русская и финская бани. Из зимних активностей на площадке доступны прогулки на квадроциклах и аренда костровых чаш для отдыха на свежем воздухе.

Формат события — сборные готовые программы «под ключ». Несколько разных коллективов отдыхают в общем зале, что позволяет небольшим командам получить масштабный праздник с профессиональным звуком и артистами без затрат на полную аренду комплекса.

Меню и гастрономия

Ресторан «Маяк» предлагает на выбор два варианта специального банкетного меню.

Кухня: меню ресторана — это изысканные холодные закуски и салаты, мясные и сырные ассорти, а также шашлыки, кебабы и овощи-гриль, приготовленные на открытом огне.

Сценарий и шоу-программа

Каждый вечер рассчитан на 4-часовую развлекательную программу — с 19:00 до 23:00. Состав артистов привязан к датам:

19 декабря: программу ведёт Елена Назарова. За живой звук и кавер-версии хитов отвечает квартет Софии Мицул. В плане вечера: диджей-сет, интерактивы и поздравительный блок от Деда Мороза.

26 декабря: ведущая — Елена Назарова. Музыкальное сопровождение обеспечивает кавер-группа «ФАЕР». Программа интерактивов и дискотека дублируются.

Что надеть

Уместны будут коктейльные платья, брючные костюмы мягкого кроя и трикотаж высокой плотности. Блэк-тай и шпильки на лесных дорожках загородного комплекса могут быть неудобны, поэтому практичнее выбрать устойчивую обувь, а также взять с собой тёплую верхнюю одежду для прогулок по территории отеля.

Цифры и детали

Когда ехать: сборные вечера пройдут строго 19 и 26 декабря.

Размещение: чтобы не решать вопрос с поздним трансфером до Самары, в отеле можно заранее забронировать комфортабельные номера для размещения коллектива.