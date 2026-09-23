Третьим будешь

Как стало известно «Ъ-Прикамье», новый созыв заксобрания может существенно обновиться по сравнению с предыдущим. Эксперты прогнозируют появление 20–25 новых депутатов. В основном, это кандидаты от «Единой России», ранее не участвовавшие в выборах на краевом уровне. Также в новом составе регионального парламента вырастет количество депутатов от ЛДПР и «Новых людей». По одной из версий, представитель ЛДПР может получить кресло вице-спикера. Эксперты полагают, что эти обновления существенно не скажутся на работе заксобрания, и оно останется лояльным региональному руководству.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

По информации «Ъ-Прикамье», новый созыв Законодательного собрания Пермского края может обновиться примерно на треть. Так, в 11 из 30 одномандатных округов депутатами стали люди, ранее не избиравшиеся в состав регионального парламента.

В округе №3 был избран экс-глава Перми и руководитель ООО «Торговый дом ПЗСП» Алексей Демкин («Единая Россия»). В предыдущем созыве депутатом от «Единой России» по данному округу был брат господина Демкина — Евгений Демкин.

В округе №5 Александра Буторина («Единая Россия») сменил директор пермского филиала удмуртской группы компаний «UDS-групп» Сергей Медведев («Единая Россия»).

В округе №7 был избран сооснователь IT компании Lexica Артем Анферов («Единая Россия»). Ранее партию власти в данном округе представлял ректор Пермского государственного аграрно-технологического университета Алексей Андреев («Единая Россия»).

Депутатом по округу №9 вместо бывшего председателя комитета заксобрания по госполитике и местному самоуправлению Александра Бойченко («Единая Россия») избрана директор департамента ООО «Пермская целлюлозно-бумажная компания» по работе с органами власти и госучреждениями Елена Савельева.

В округе №10 избран гендиректор инвестиционно-строительной группы «Развитие», депутат Пермской городской думы Алексей Раев («Единая Россия»). Он обошел Анну Баранову (КПРФ), избранную по данному округу в 2021 году. Согласно данным системы ГАС «Выборы», Анну Баранову поддержали 5713 человек, а Алексея Раева — 11 439.

В округе №11 победу одержал кандидат от ЛДПР — экс-директор «Протон-ПМ» Игорь Арбузов. Ранее действующим депутатом здесь был главврач Детской краевой больницы Дмитрий Бондарь («Единая Россия»).

В округе №12 избравшегося в Госдуму РФ директора ПАО «Уралкалий» по взаимодействию с органами власти Олега Калинского («Единая Россия») сменит вице-спикер думы Соликамска и исполнительный директор АНО «Территория единоборств» Андрей Якишин («Единая Россия»).

Округ №14 тоже остался за калийщиками: директора по производству ПАО «Уралкалий» Евгения Зыбина («Единая Россия») сменила главный специалист отдела социального развития филиала «Азот» АО «Объединенная химическая компания «Уралхим» Венера Мухатаева («Единая Россия»).

В округе №17 руководителя Чайковской академии физической культуры и спорта Альберта Демченко («Единая Россия») сменил бывший министр агропромышленного комплекса Прикамья Павел Носков («Единая Россия»).

Округ №22 отошел от оппозиции к единороссам. Депутат Алексей Наборщиков (КПРФ), представлявший жителей округа в предыдущем созыве заксобрания, на прошедших выборах выдвигался от «Справедливой России» и проиграл гендиректору ООО «ЭРИС» Владимиру Юркову («Единая Россия»). Алексея Наборщикова поддержали 2314 избирателей, а Владимира Юркова — 17 690.

В округе №29 избрался председатель Кудымкарской думы Михаил Петров («Единая Россия»), ранее интересы жителей данного округа представлял его отец Алексей Петров.

По итогам голосования за партийные списки «Единая Россия» получила 18 мест в региональном парламенте, КПРФ — 5, ЛДПР — 3, «Новые люди» — 3, «Справедливая Россия» — 1. В сравнении с предыдущим созывом, количество мандатов у коммунистов сократилось на 4, у «Справедливой России» — на 2. В ЛДПР число мандатов осталось без изменений, но партийная фракция может увеличиться за счет присоединения к ней депутата-одномандатника Игоря Арбузова.

Собеседники «Ъ-Прикамье», близкие к региональным властям, считают обсуждение состава депутатов, избранных по партийным спискам от «Единой России», преждевременным, так как «продолжаются консультации со множеством заинтересованных сторон». Однако часть источников, знакомых с ситуацией, считают вероятным возвращение в краевой парламент экс-депутата заксобрания от ЛДПР, руководителя Ассоциации ветеранов СВО Александра Григоренко. О том, каким образом распределят мандаты коммунисты, пока тоже не известно.

Реготделение ЛДПР, по информации «Ъ-Прикамье», планирует передать мандаты депутатам предыдущего созыва: руководителю фракции Олегу Постникову, вице-спикеру Алексею Золотареву и промышленнику Георгию Ткаченко.

«Справедливую Россию» в заксобрании, по информации «Ъ-Прикамье», как и в предыдущем созыве, будет представлять руководитель реготделения Вероника Куликова.

А вот состав фракции «Новых людей» полностью обновится. Как стало известно «Ъ-Прикамье», вакантные мандаты получат депутат Пермской думы от «Новых людей» Алексей Овчинников и девелопер Андрей Ляшков. Ранее они в заксобрание не избирались. Решение по третьему вакантному мандату пока не принято. Отметим, что экс-руководитель реготделения «Новых людей», представлявший партию в краевом парламенте, Денис Шитов в новый созыв избрался от «Единой России» по округу №25.

Среди ключевых депутатов прошлого созыва в новый состав заксобрания переизбрались: председатель Валерий Сухих, председатель комитета по бюджету Армен Гарслян, руководитель инфраструктурного комитета Павел Черепанов и председатель социального комитета Сергей Ветошкин.

Среди старожилов пермской политики, завершивших политическую карьеру, можно отметить экс-председателя бюджетного комитета Елену Зырянову.

По информации «Ъ-Прикамье», Валерий Сухих считается наиболее вероятной кандидатурой на пост спикера нового созыва. Также, как стало известно «Ъ-Прикамье», начались предварительные консультации по кандидатурам на пост заместителей председателей. Единственным представителем оппозиционной партии, который может получить пост вице-спикера, считается Алексей Золотарев. Остальные руководящие должности, вероятнее всего, останутся за «Единой Россией».

Политический консультант Людмила Ознобишина полагает, что в новом созыве краевого парламента окажется примерно 20–25 «новых» или «условно новых» депутатов. «Обновление корпуса идет не только за счет оппозиционных партий, но прежде всего за счет “Единой России”. Это естественный процесс: при помощи партии в парламент приходят люди команды губернатора. Также можно отметить усиление “Единой России” в одномандатных округах, где КПРФ в этом году не удалось получить ни одного мандата»,— добавляет эксперт.

Политтехнолог Олег Борисенко отмечает, что обновление состава не повлияет на работу заксобрания. «В новом созыве сохранится костяк прежнего парламента — наиболее опытные депутаты. Кроме того, большинство остается за “Единой Россией”, оппозиционеров стало меньше, а значит, региональный парламент сохранит управляемость и лояльность руководству региона»,— считает эксперт.

Константин Кадочников