«Молот» уступил в матче лидеров ВХЛ

В гостевом матче в рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Молот» уступил альметьевскому «Нефтянику». Перед матчем обе команды занимали две верхние строчки в турнирной таблице чемпионата. После двух периодов впереди была пермская команда. Гол забил Никита Колесников. Однако удержать победный счет не удалось. Хозяева дважды отличились и матч завершился со счетом 2:1.

Отметим, что последние две минуты «Молот» играл вшестером против четверых соперников, но выправить ситуацию не удалось.

Следующий поединок подопечные Льва Бердичевского проведут так же на выезде. В пятницу матч состоится в Казани, а соперником будет «Барс».