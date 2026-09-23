Следственный комитет повысил давление

В Ульяновской области расследуется уголовное дело о фальсификации истории болезни пациента путем вмешательства в региональную медицинскую информационную систему Ульяновской области (РМИС). Следствие столкнулось с непредвиденными сложностями: в РМИС не действует система логирования, которая должна отслеживать и хранить информацию о всех фактах внесения изменений в больничную карту жителя. В региональном минздраве ссылаются на отсутствие необходимых серверных мощностей и средств на закупку нужного оборудования, но намерены разобраться с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ», следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило и расследует уголовное дело по факту внесения в медкарту жительницы Ульяновской области ложной информации (в целях защиты персональных данных фамилия пациентки не раскрывается). В СУ СКР факт возбуждения уголовного дела подтвердили, но раскрывать его подробности отказались. По данным источников «Ъ», уголовное дело было возбуждено в начале сентября этого года по факту мошенничества в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ) на основании заявления пациентки.

Как пояснила «Ъ» заявительница, она обратилась в следственные органы, когда узнала о том, что в ее медкарту внесены ложные сведения. Информацию о наличии ложных сведений она узнала в 2023 году, когда готовилась к суду с управляющей компанией УК «Добрый дом» в связи падением на обледенелом тротуаре и полученными травмами. Истица запросила данные по своей медицинской карте. При этом выяснилось, что у нее, согласно данным медкарты, якобы диагностирована гипертоническая болезнь третьей степени, при которой возможны головокружения, потеря ориентации, что может привести к падению. В связи с таким диагнозом она даже была поставлена на диспансерный учет. В реальности же у пострадавшей, наоборот, гипотензия — постоянно пониженное артериальное давление. Аргумент, использованный в медкарте, ответчик в лице УК мог использовать в ходе судебного процесса. Суд потерпевшая выиграла, но в 2026 году обратилась в свою страховую компанию, которая, проведя проверку, выявила еще ряд недостоверных записей, в том числе — о приемах у врача, которых не было. Заключение экспертов страховой компании стало одним из аргументов заявления в следственные органы.

По информации «Ъ», следователи обращались в региональный медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ, является оператором РМИС) с просьбой предоставить данные (выгрузку информации) о том, кто и когда вносил изменения в электронную карту пациента. В своем ответе МИАЦ сообщил, что данные предоставить невозможно, поскольку «функционал логирования в РМИС отсутствует».

Логированием в информационных системах называется процесс автоматической фиксации и сохранения в специальном журнале (логе) событий, происходящих в системе. Это цифровой «черный ящик», который позволяет восстановить хронологию работы системы, показать, кто и когда вносил в нее изменения, вести мониторинг поведения пользователей, служить доказательной базой при расследовании нарушений. Кроме того, система логирования обеспечивает прозрачность деятельности организации, безопасность РМИС и защиту персональных данных. То есть при отсутствии такого функционала недобросовестный сотрудник системы здравоохранения может во избежание наказания «задним числом» внести изменения в историю болезни, и никто этого не заметит.

В ответе на запрос «Ъ» руководитель МИАЦ Радик Валитов и министр здравоохранения Мария Шалягина сообщили, что «нормативными документами функционал логирования в РМИС не предусмотрен», «его реализация требует значительных дополнительных серверных мощностей, в настоящее время финансирование на эти цели отсутствует».

Согласно федеральным требованиям, для РМИС функционал логирования обязателен. В приказе Минздрава РФ от 24.12.2018 № 911н о требованиях к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов РФ прямо указывается, что эти системы, к которым относится РМИС, должны «обеспечивать протоколирование и сохранение сведений о предоставлении доступа и о других операциях с документами и метаданными в автоматизированном режиме, а также всех «фактов размещения, изменения и удаления информации, содержания вносимых изменений».

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в беседе с «Ъ» заметила, что на основании закона 323-ФЗ (от 21.11.2011) пациент имеет право получить о себе всю медицинскую информацию по его медкарте, будь она хоть в цифровом, хоть в бумажном виде, в том числе и о том, кто и когда вносил какие-либо изменения. Похожее мнение высказал и замдиректора Высшей школы государственного управления Давид Мелик-Гусейнов (занимается вопросами здравоохранения), который сказал «Ъ», что «почти уверен в том, что разработчик предусмотрел в РМИС региона нужный функционал»: «Это основа действия РМИС, скорее всего, функционал логирования есть, но по каким-то причинам не используется».

В компании «Витакор» (ЗАО, Казань), которая, согласно контрактам, обеспечивала разработку РМИС для МИАЦ Ульяновской области и ведет ее сопровождение, «Ъ» ответили, что «в настоящее время реализовано ограниченное логирование». Полноценным, поясняют в компании, оно может стать, но для его настройки необходимо, чтобы заказчик (МИАЦ) определился с перечнем сохраняемых событий, сроками хранения логов, а также обеспечил увеличение серверных мощностей. Какие требуются дополнительные серверные мощности и сколько для этого необходимо средств, ни в «Витакоре», ни в МИАЦ, ни в правительстве региона сказать не смогли. Профильный вице-премьер облправительства Анна Тверскова пояснила «Ъ», что, поскольку РМИС недофинансировалась в полном объеме, особенно в 2025 году, «никто даже не просчитывал сумму, необходимую на закупку серверных мощностей». «Вероятно, проблема есть. Соберу по этому поводу отдельное совещание и возьму эту тему на личный контроль»,— добавила вице-премьер.

Глава профильного комитета регионального заксобрания Сергей Шерстнев сказал «Ъ», что региональный минздрав уже не раз заявлял о недофинансировании РМИС и в проекте бюджета 2027 года предварительно просит заложить на эту систему дополнительные 100 млн руб.

Сергей Титов, Ульяновск