Шить здорово

Владелец компании по производству вендинговых аппаратов и российских электромобилей Вячеслав Вяткин зарегистрировал новую компанию по пошиву одежды «СтолыпинЪ». Она сосредоточится на пошиве одежды в русском имперском стиле. Сам предприниматель целью нового бизнеса считает повышение интереса к русской истории. Эксперты считают, что сегодня в России сложился тренд на русский стиль, и компания может иметь успех, если займется производством всерьез, с привлечением профессиональных дизайнеров, а не только ради хайпа.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

В Перми 16 сентября было зарегистрировано ООО «СтолыпинЪ». Гендиректором и единственным владельцем компании является пермский бизнесмен Вяче­слав Вяткин. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», видом деятельности созданной организации является розничная торговля по поч­те или Интернету. Сам гос­подин Вяткин рассказал «Ъ-Прикамье», что новое юрлицо сосредоточится на производстве и продаже одеж­ды в русском имперском стиле. Речь идет об изготовлении косовороток, рубашек и платков. «Мы продвигаем одежду с русской нацио­нальной идентичностью, чтобы повысить у людей интерес к истории России. Главной задачей проекта в краткосрочной перспективе является не коммерческий успех, а популяризация русской истории, наших национальных традиций в одежде и стиле»,— отметил бизнесмен. Компания также подала заявку на регистрацию товарного знака «СтолыпинЪ». Стоит отметить, что продукция пермского производства под брендом «СтолыпинЪ» уже представлена на маркетплейсах.

Вячеслав Вяткин является совладельцем нескольких компаний в Перми: ООО «Живая вода», которое производит водоматы и системы очистки воды, а также ООО «Руссо-Балтъ», которое занимается производством электромобилей. Фургон машины был представлен в январе этого года. В продажу авто планировали запустить в начале следующего года. Господин Вяткин отметил, что пока электромобиль проходит процедуру сертификации.

Эксперты считают, что рынок производства одежды в России находится на подъе­ме, поэтому проект имеет шансы на успех. Основатель творческого объединения «Кай», автор коллекции одежды с коми-пермяцкими мотивами Дарья Калина считает, что спрос на нацио­нальные мотивы среди потенциальных покупателей есть. «Но нужно четко понимать целевую аудиторию и как продвигать бренд,— объясняет эксперт.— Например, если ориентироваться на условных фольклористов, которые разбираются в теме, то это будет премиальная одежда, где выверена каж­дая деталь. Если выходить на масс-маркет, то можно делать очень простые этнические принты на тех же футболках или худи и продавать на маркетплейсах гораздо дешевле первого варианта. Возможно, с точки зрения бизнеса такой подход будет лучше».

«Появление в Перми компании „СтолыпинЪ“ с фокусом на русский стиль — на мой взгляд, позитивный сигнал»,— считает основательница бренда РАСЕНА, преподаватель-практик НИУ ВШЭ–Пермь Юлия Сунцова. Она отметила, что рынок одежды в регионе нельзя назвать пустым, но и зрелым в полной мере — тоже. По ее словам, в Прикамье есть сильные игроки, которые выходили за пределы края. «Есть и локальные производства, и спрос на осмысленные вещи. Однако инфраструктура для легкой промышленности в Перми остается непрос­той: производство здесь недешевое, приходится балансировать между себестоимостью и позиционированием. Чтобы быть конкурентным, недостаточно просто зарегистрировать товарный знак и сшить партию»,— объясняет госпожа Сунцова. По ее мнению, для успеха необходимы три вещи: сильная идентичность (не абстрактный «русский стиль», а конкретный культурный код, как коми-пермяцкие мотивы, Пермский звериный стиль, Дягилевский русский модерн), технологическая гибкость (нейросети для принтов, для разработки и продвижения) и готовность к коллаборациям внутри и за регионом.

Эксперт отмечает, что важно просчитать экономику проекта, поскольку производство в Перми дорогое, а потребитель становится избирательнее. Кроме того, премиальный сегмент требует не только ткани и лекал, но и маркетинга и терпения. «Если „СтолыпинЪ“ найдет свою аудиторию, которой близка заявленная эстетика, и выстроит устойчивую модель, то у него есть шанс. Я всегда за то, чтобы люди занимались делом, которым дышат. В моде побеждают не самые громкие, а самые последовательные и аутентичные»,— полагает госпожа Сунцова.

Еще один преподаватель из НИУ ВШЭ–Пермь, арт-директор Томского центра современной культуры Анастасия Демина считает, что интерес к русским мотивам возрос на фоне геополитических событий и кризиса глобализации.

Она отметила, что в Перми уже есть успешные бренды одежды. Например, VIRELE вырос из местного ателье в бренд с собственными коллекциями и магазинами в нескольких городах, также развивается и фабрика NashLosь. «У „СтолыпинЪ“ есть производственная среда, на которую можно опереться. Но сначала я бы определилась, для кого создается бренд: для молодой аудитории или для взрослых покупателей, готовых платить больше? От ответа зависят и концепция коллекции, и крой, и цена, и то, как бренд будет говорить о себе. Сам по себе „русский стиль“ не делает бренд заметным: вещи должны хорошо сидеть и вписываться в повседневную жизнь»,— полагает эксперт.

Директор PR-агентства «Март» Любовь Акимова отметила, что сегодня есть спрос на русскую идентичность, и при грамотном подходе с привлечением дизайнеров и маркетологов проект может иметь успех. По ее словам, сегодня много примеров, когда через использование национальных узоров производители переосмыс­ливают русскую культуру. Гос­пожа Акимова также обратила внимание на успешные кейсы в развитии местных небольших брендов. «Например, 12 storeez уже нельзя назвать локальным брендом, хотя производство начиналось в соседнем Екатеринбурге. «Весь вопрос в том, насколько серьезно бизнес в это вкладывается. Одно дело хайпануть на русском стиле, другое дело развивать это как бизнес»,— заметила она.

Ирина Суханова