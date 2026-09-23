Прифронтовой завод белгородского «Приосколья» отсудил у другой птицефабрики 218 млн

Арбитражный суд Белгородской области полностью удовлетворил иск ЗАО «Завод премиксов №1» (структура птицеводческой ГК «Приосколье», входящей в «Агрокомплекс» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева), расположеного в Шебекинском округе, к ООО «Ставропольский бройлер» (ГАП «Ресурс») о взыскании долга по договору поставки. Это следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По материалам дела, первоначально завод кормовых добавок требовал 233,5 млн руб. долга и госпошлину. В ходе предварительного заседания истец снизил сумму до 218,5 млн рублей. Требования были приняты судом, а затем удовлеторены в полном объеме.

Спор касался обязательств по договору поставки от декабря 2021 года. Других подробностей пока не раскрыто. Ранее стороны в суде не встречались.

ЗАО «Завод премиксов №1» зарегистрировано в Шебекинском округе Белгородской области в июле 2004 года. Основной вид деятельности — производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Входит в птицеводческую ГК «Приосколье», которая с осени 2025 года является частью АО фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева (актив экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева). Директор — Алексей Балановский. По итогам 2025 года выручка компании выросла на 2% — с 14,74 млрд до 15 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 15% — с 4,2 млрд до 3,6 млрд руб. ООО «Ставропольский бройлер» основано в апреле 2019 года, зарегистрировано в Шпаковском районе Ставропольского края. Занимается производством мясных и мясосодержащих полуфабрикатов. Уставный капитал — 404,9 млн руб. Гендиректор Андрей Жибуль руководит компанией с момента создания. Основной владелец — АО «Ресурс Фуд Проджект» (99,45%), 0,55% у Виктора Наурузова. Входит в ГАП «Ресурс». По итогам 2025 года выручка составила 59,2 млрд руб. (+7%), чистая прибыль выросла более чем вдвое — до 4,9 млрд руб.

Анна Швечикова