Украшения и 1,1 млн рублей отдала жительница Выксы «доверенному лицу»

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбуждено по заявлению жительницы Выксы, которая лишилась 1,1 млн руб. и ценных семейных украшений из-за мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

По фабуле дела, дочери потерпевшей позвонили с неизвестного номера, сообщив, что ее аккаунт на госпортале взломан. Для разблокировки с ней связался «представитель правоохранительного ведомства» и попросил передать «доверенному лицу» имеющиеся у нее деньги и семейные украшения для их проверки и декларирования.

Ценности и сумму в 1,1 млн руб. дочь достала из сейфа своей матери. Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Егор Емельянов