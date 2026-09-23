Украшения и 1,1 млн рублей отдала жительница Выксы «доверенному лицу»
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбуждено по заявлению жительницы Выксы, которая лишилась 1,1 млн руб. и ценных семейных украшений из-за мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ
По фабуле дела, дочери потерпевшей позвонили с неизвестного номера, сообщив, что ее аккаунт на госпортале взломан. Для разблокировки с ней связался «представитель правоохранительного ведомства» и попросил передать «доверенному лицу» имеющиеся у нее деньги и семейные украшения для их проверки и декларирования.
Ценности и сумму в 1,1 млн руб. дочь достала из сейфа своей матери. Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ.