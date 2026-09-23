На воронежском предприятии «Рав Агро» 57-летняя женщина погибла под горой зерна

Государственная инспекция труда в Воронежской области расследует смертельный несчастный случай на предприятии ООО «Рав Агро» в Ольховатском районе, где погибла 57-летняя женщина, работавшая аппаратчиком обработки зерна. Об этом в ведомстве сообщили 23 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ООО «Рав Агро» зарегистрировано в Ольховатке и ведет деятельность с 2007 года. Основной профиль — выращивание зерновых культур. Уставный капитал предприятия составляет 20 тыс. руб. По данным Rusprofile, компанией с 2016 года управляет ООО «Рав Агро Про», при этом единственным учредителем выступает ООО «Земельный резерв» со 100% долей, а конечным бенефициаром — Мария Лисицина, которая считается представителем интересов бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, владеющего агрохолдингом «Агрокомплекс». Финансовое положение ООО «Рав Агро» в 2025 году характеризуется существенным ухудшением. Выручка упала на 58% и составила 900 млн руб. против 2,14 млрд руб. годом ранее. Убыток при этом вырос в 2,6 раза — с 562 млн до 1,49 млрд руб.

По данным Гострудинспекции, в субботу, 19 сентября, во время работы на элеваторе женщина уронила щетку в люк бункера обработки зерна. Пытаясь достать ее, она попала под шнек. В результате работницу засыпало зерном.

«В настоящее время Гострудинспекция ведет расследование и устанавливает обстоятельства и причины произошедшего»,— заявили в ведомстве.

Денис Данилов