Черноземье 23.09.2026, 17:59 Официальные курсы валют ЦБ на 24 сентября Австралийский доллар 59,9387 Английский фунт 112,6530 Белорусский рубль 27,9414 Гонконгский доллар* 10,7580 Дирхам ОАЭ 22,9808 Доллар США 84,3969 Евро 96,7442 Индийская рупия** 88,1605 Казахстанский тенге** 18,8449 Канадский доллар 60,0092 Китайский юань 12,5598 СДР 115,1672 Сингапурский доллар 66,1314 Турецкая лира* 17,3029 Украинская гривна* 18,8146 Шведская крона* 86,0231 Швейцарский франк 102,6477 Японская иена** 53,7218 *За 10. **За 100.