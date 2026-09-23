Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 24 сентября

Австралийский доллар 59,9387
Английский фунт 112,6530
Белорусский рубль 27,9414
Гонконгский доллар* 10,7580
Дирхам ОАЭ 22,9808
Доллар США 84,3969
Евро 96,7442
Индийская рупия** 88,1605
Казахстанский тенге** 18,8449
Канадский доллар 60,0092
Китайский юань 12,5598
СДР 115,1672
Сингапурский доллар 66,1314
Турецкая лира* 17,3029
Украинская гривна* 18,8146
Шведская крона* 86,0231
Швейцарский франк 102,6477
Японская иена** 53,7218

*За 10. **За 100.