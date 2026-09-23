Ужин по мотивам «Служебного романа» состоялся в Гранд Отеле Европа

12 сентября в ресторане «Икорный бар» Гранд Отеля Европа прошел интерактивный театрально-гастрономический ужин «Вино и драма». Гости под руководством режиссера Анны Зуммер читали по ролям сценарий советской киноленты «Служебный роман». Сет-меню от шеф-повара Дениса Соболева было построено вокруг образов Анатолия Ефремовича (карпаччо из говядины с лисичками и соусом «Чиприани»), Самохвалова (рулет из утки с фисташкой, фуа-гра, сухофруктами, пюре из карамелизированной моркови и соусом порто) и Людмилы Прокофьевны (палтус с тигровой креветкой, кремом из топинамбура, цветной капустой и соусом шафран-лайм), а на десерт подали комбо «Новосельцев и Калугина» – бисквит с муссом из молочного шоколада и марципаном, мандариновый конфи и мята.

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Каждый курс сопровождали вина с комментариями сомелье, а музыканты вживую исполняли мелодии из фильма. Участие в интерактивном ужине стоило 15 тыс. руб. с персоны; следующие ужины «Вино и драма» запланированы на 23 октября и 19 ноября, однако в программе возможны изменения. Стоит отметить, что связь места и кино не случайна: Гранд Отель Европа, отметивший 150-летие, сам не раз был съемочной площадкой — здесь снимали «Осенний марафон», «Интердевочку» и другие фильмы.