В Татарстане на обновление 287 км коммунальных сетей выделили 12,5 млрд рублей

В Татарстане на модернизацию коммунальной инфраструктуры и обновление 287 км инженерных сетей выделили 12,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя республики.

В этом году по федеральной программе реализуют 17 объектов на 2,5 млрд руб. Планируется заменить 49 км сетей. Работы завершены на 13 объектах, общий уровень выполнения составляет 97%.

По республиканской программе предусмотрено 116 мероприятий, в рамках которых обновят 238 км сетей. Уже реализованы 75 мероприятий.

Анна Кайдалова