Волгоградская область закупит заменитель «Виагры» для льготников за 407 тысяч

Центр сопровождения закупок госучреждений здравоохранения Волгоградской области закупит препарат «Силденафил», также известный как «Виагра», за 407,6 тыс. руб. Соответствующий тендер размещен на ЕИС «Закупки».

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Согласно контракту, требуется 10 тыс. таблеток. Лекарство в дозировке 20 мг предназначено для бесплатного обеспечения льготников на 2027 год. Контракт будет действовать на протяжении всего следующего года.

V1.RU со ссылкой на облздрав сообщил, что препарат будут использовать кардиологи для лечения артериальной легочной гипертензии — редкого жизнеугрожающего заболевания. Отпуск осуществляется по рецептам, необходимость назначения и дозировку определяет лечащий врач.

Нина Шевченко