Верховный суд Удмуртии сохранил приговор экс-сотруднице Росимущества за взятку

Верховный суд Удмуртии оставил без изменения приговор 62-летней бывшей начальнице одного из отделов управления Росимущества по Удмуртии и Кировской области, признанной виновной во взяточничестве (ст. 290 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

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Первомайский райсуд Ижевска вынес ей приговор 16 июля. Подсудимая возглавляла в управлении отдел правового обеспечения и судебной защиты, реализации арестованного, конфискованного и иного имущества. Суд установил, что с декабря 2024-го по февраль 2026 года она получила 160 тыс. руб. от директора ООО, выступавшего поверенным при реализации арестованного имущества по госконтракту. За деньги она должна была лоббировать интересы компании при реализации имущества, переданного в управление Росимуществу.

Ей назначили 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 3,2 млн руб., что соответствует 20-кратной сумме взятки. Кроме того, ей на два года запретили занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями в сфере управления госимуществом. Суд также лишил ее классного чина «советник государственной гражданской службы 1 класса» и звания «Ветеран труда».

Прокурор обжаловал приговор, посчитав назначенное наказание чрезмерно мягким, и просил его отменить. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Удмуртии доводы прокуратуры не удовлетворила и оставила приговор в части квалификации и наказания без изменения.