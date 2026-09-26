Импровизация на колесах

Молниеносное наступление Германии летом 1941 года привело к тому, что к осени под угрозой оказалась производственная база, без которой ведение войны не представлялось возможным: мощности по выплавке стали, сборке танков, самолетов, снаряжению боеприпасов. Ответом на угрозу стала проведенная за считаные месяцы эвакуация на восток свыше 1,5 тыс. предприятий. Рассказываем, как происходило крупнейшее в истории индустриальное перемещение — под огнем противника и в отсутствие адекватного масштабу плана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поезд с оборудованием эвакуируемого завода идет на восток, 1941 год

Фото: РИА Новости Поезд с оборудованием эвакуируемого завода идет на восток, 1941 год

Фото: РИА Новости

Текст: Артем Драбкин

География К июню 1941 года Советский Союз обладал промышленной базой, по валовому объему продукции занимавшей первое место в Европе и второе, после США,— в мире. Таков был результат форсированной индустриализации 1930-х. Но требующие людских ресурсов производства располагались прежде всего в густонаселенной местности юга и запада страны. Основные мощности находились на территории Украины и двух главных мегаполисов, Москвы и Ленинграда,— в зоне наступления врага. При этом еще перед войной советское руководство, понимая опасность концентрации промышленности в одном регионе, активно строило заводы и развивало добычу полезных ископаемых на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Однако в силу объективных причин — наличия квалифицированных кадров и развитой инфраструктуры — основные военно-промышленные мощности были нанизаны на одну географическую линию: Ленинград—Москва—Тула—Брянск—Харьков—Днепропетровск—Донецк. К ней немцы подошли уже в июле 1941-го. Московский промышленный узел давал около 15% всей союзной промышленной продукции и концентрировал почти треть кадровых военных заводов страны. Ленинград, второй по значимости центр, обеспечивал десятую часть общесоюзного производства. Здесь располагалось более 17% оборонных предприятий. Украина, прежде всего Донбасс и Приднепровье, была главной топливно-металлургической базой: она давала 60% общесоюзной выплавки чугуна и около половины выплавки стали. Восточный районы к началу войны могли обеспечивать лишь одну пятую часть требуемой оборонной продукции. Танковое производство держалось на нескольких заводах-гигантах в Харькове, Ленинграде и Сталинграде, а из четырех крупнейших предприятий, обеспечивающих страну металлом, два, «Запорожсталь» и «Азовсталь», располагались на юге страны. Как эвакуировали предприятия на восток страны Авиационная промышленность оказалась еще более уязвима: на восточные районы приходилось меньше 7% производственных мощностей, основные моторо- и самолетостроительные заводы находились в Москве, Горьком и Воронеже. Алюминий на них поступал с Днепровского и Волховского заводов в западной части СССР — они оба оказались в зоне будущей оккупации или в прифронтовой полосе. Экономическая география определила логику событий 1941 года: эвакуировать предстояло не резервные мощности, а те единственные в своем роде производства, без которых целые виды вооружений просто прекратили бы существовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Репродукция документа по эвакуации предприятий и организаций №13766-С7 от 30 августва 1941 года. Москва, Кремль

Фото: РГАЭ Репродукция документа по эвакуации предприятий и организаций №13766-С7 от 30 августва 1941 года. Москва, Кремль

Фото: РГАЭ

Оргструктура Столкнувшееся с угрозой уничтожения государство не имело готовой структуры управления кризисом такого масштаба. Ее пришлось создавать по ходу действий, в том числе боевых, накладывать слоями, один поверх другого, за считаные дни. Совет по эвакуации возник уже на третий день войны, 24 июня 1941 года. Логика первого назначения показательна: раз речь идет о переброске грузов, во главе поставили наркома путей сообщения Лазаря Кагановича. Уже через несколько дней стало ясно, что проблема не только в вагонах: требовалось найти площадки под размещение тысяч станков, где-то селить и как-то кормить людей, согласовывать между собой действия десятков наркоматов. 3 июля руководство Совета по эвакуации изменили: председателем стал занимавший в страны сразу несколько высоких постов Николай Шверник. Инспекторскую группу, следившую за погрузкой, разгрузкой и монтажом на местах, лично возглавил его заместитель Алексей Косыгин. В сентябре при Совете появилось отдельное управление по эвакуации населения — ресурса не менее ценного, чем станки и прочее оборудование. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Партийный деятель Николай Шверник Фото: Новиков Андрей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Зампредседателя исполкома Ленгорсовета Николай Вознесенский Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Партийный деятель Николай Шверник Фото: Новиков Андрей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Зампредседателя исполкома Ленгорсовета Николай Вознесенский Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Экономическим штабом процесса выступал Госплан во главе с Николаем Вознесенским: его уполномоченные на местах получили чрезвычайные права, вплоть до изъятия под заводские нужды школьных и театральных зданий,— и контролировали прохождение эшелонов от погрузки до разгрузки по пути следования. Как решали прусский вопрос в Кёнигсбергской области Венчал вертикаль управления эвакуацией Государственный комитет обороны (ГКО), созданный 30 июня во главе со Сталиным и сосредоточивший всю полноту власти — включая право направлять на решающие участки уполномоченных с неограниченными мандатами. Но конечная ответственность за то, чтобы доехал эшелон и заработал завод, лежала не на структурах, а персонально на наркомах и директорах предприятий. Сразу определили жесткие приоритеты в вывозе ценностей: первоочередной эвакуации подлежали уникальные станки, цветные металлы, горючее, зерно, квалифицированные кадры, техническая документация. А еще через два для вышла новая директива, приказывавшая уничтожать то, что вывезти невозможно. Военно-хозяйственный план на IV квартал 1941 года и на 1942 год, утвержденный 16 августа, узаконил то, что еще недавно было вынужденной мерой: новая военно-промышленная база в Поволжье, на Урале, в Сибири и Казахстане отныне признавалась не временным расположением, а постоянной опорой страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эвакуация оборудования завода «Геологоразведка» из Ленинграда в 1941 году Фото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости Бронепоезд «За Ленинград» с бойцами на крыше» Фото: Кудояров Борис / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ На мосту Фото: Новиков Андрей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Эвакуация оборудования завода «Геологоразведка» из Ленинграда в 1941 году Фото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости Бронепоезд «За Ленинград» с бойцами на крыше» Фото: Кудояров Борис / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ На мосту Фото: Новиков Андрей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Нехватка Система, спасавшая тяжелую промышленность, работала в условиях постоянного одновременного дефицита транспортных мощностей, времени и возможности приоритизации. Плотность железных дорог на востоке страны резко падала: если в приграничной зоне на 1000 км² в 1941 году приходилось 70 км путей, то между Доном и Волгой — только 14. Тыловые узлы, принимавшие основной поток составов, не имели в достаточном количестве выгрузочных путей и кранов для тяжелых станков. При плановой норме продвижения 500–600 км в сутки эшелоны осенью 1941-го часто шли по 180–200 км, а в пиковые недели — по 30–80. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дороги при этом одновременно были вынуждены обслуживать два встречных потока: на запад шли воинские эшелоны, на восток — эвакуационные. На однопутных линиях, составлявших большинство сети, составы с заводским оборудованием часами и сутками стояли на разъездах, пропуская военные грузы. Вагон превращался в склад на колесах, оборачиваемость подвижного состава стремительно падала. К тому же весь этот двунаправленный поток упирался в пять железнодорожных мостов через Волгу на отрезке от Горького (Нижнего Новгорода) до Саратова. Южнее мостов уже не было! Еще более мучительным был не транспортный, а управленческий капкан: столкновение двух взаимоисключающих приказов — эвакуироваться и продолжать работать. Заводы обязаны были выпускать продукцию для фронта до последней возможности; демонтаж нередко начинался, когда враг уже обстреливал производства. При этом спешка означала неполный вывоз: грузили станки, но оставляли энергетические агрегаты или уникальный инструмент, без которых пуск на новом месте был физически невозможен. Все, что не успевали вывезти, подлежало уничтожению. К тому же часть квалифицированных рабочих просто не успевала сесть в поезд и в итоге уходила в ополчение или оставалась на оккупированной территории. В этих условиях директора на месте нередко действовали не по инструкции, а по обстановке: самовольно меняли график погрузки, жертвуя второстепенным имуществом ради спасения уникальных станков и людей. И именно эта тысячи раз допущенная импровизация и стала механизмом, позволившим сохранить промышленный хребет страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Конвейерная сборка танков Т-34 на Уральском танковом заводе №183 (сейчас Уралвагонзавод) в Нижнем Тагиле Фото: Иван Шагин / РИА НОВОСТИ Производство танков Т-34 и ИС-2 в цехе Челябинского Кировского завода перед отправкой на фронт. Завод получил неофициальное название «Танкоград» Фото: Иван Шагин / РИА НОВОСТИ Следующая фотография 1 / 2 Конвейерная сборка танков Т-34 на Уральском танковом заводе №183 (сейчас Уралвагонзавод) в Нижнем Тагиле Фото: Иван Шагин / РИА НОВОСТИ Производство танков Т-34 и ИС-2 в цехе Челябинского Кировского завода перед отправкой на фронт. Завод получил неофициальное название «Танкоград» Фото: Иван Шагин / РИА НОВОСТИ

Завод №183 В середине сентября 1941 года, после отступления под Киевом, стала очевидна необходимость немедленной эвакуации харьковского завода №183, производившего танки Т-34. Единственной площадкой на востоке, способной принять производство такого масштаба — около 85 тыс. кв. м только под размещение оборудования,— оказался частично введенный до войны в эксплуатацию Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле. Приказом Наркомата танковой промышленности от 25 сентября 1941 года на его базе создали объединенное предприятие: харьковские кадры и станки, броневой участок Мариупольского завода имени Ильича, Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе. Эвакуация завершилась к началу декабря. С завода №183 прибыло 1254 единицы оборудования. Станки выгружали прямо в снег — почти сразу выяснилось, что на новой площадке, выпускавшей железнодорожные вагоны, нет ни механообрабатывающих, ни термических, ни инструментальных цехов, необходимых для танкового производства. И тем не менее уже в конце декабря 1941 года завод сдал первые 25 Т-34. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Довоенные танки производства завода № 183

Фото: Wikimedia Довоенные танки производства завода № 183

Фото: Wikimedia Но первый успех оказался обманчивым. Харьковская организация труда — по группам, рассчитанная на мелкосерийное производство,— не выдерживала темпов массового выпуска, и к началу 1942 года завод сорвал план. В феврале директора Юрия Максарева сменил заместитель наркома танковой промышленности Исаак Зальцман с прямым мандатом на реорганизацию. «Ленинград не сдается, и мы не сдадимся. Работаем как всегда» Сборку со стендов перевели на конвейер: число поточных линий выросло с 59 в 1943 году до 144 к концу войны. Внедрили автоматическую сварку под слоем флюса, сократившую время изготовления корпуса более чем втрое и позволившую поставить к станкам малоквалифицированных рабочих и подростков. А конструкторы упростили сам танк: отменили изготовление тысяч деталей, снизили трудоемкость обработки корпуса втрое. К маю 1942 года завод превысил довоенный харьковский уровень производства. За годы войны здесь выпустили около 26 тыс. Т-34 — больше, чем на любом другом танковом заводе страны,— а трудоемкость производства на нижнетагильской площадке оставалась самой низкой в отрасли до конца боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Танкисты получают боевые машины на тракторном заводе и сразу отправляются в бой Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Советские войска вступили в Таллин Фото: Кудояров Борис / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Танкисты получают боевые машины на тракторном заводе и сразу отправляются в бой Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Советские войска вступили в Таллин Фото: Кудояров Борис / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

По отраслям Эвакуация ключевых оборонных отраслей не была единым процессом — каждая выстраивала собственную стратегию. Танковая промышленность пошла по пути укрупнения: наркомат сознательно сливал эвакуированные заводы с восточными гигантами тракторостроения, создавая не копии предприятий на новом месте, а качественно новые комбинаты, как, например, Танкоград на площадке Челябинского тракторного завода и Уральский танковый завод в Нижнем Тагиле. Как в Москве узнали о разгроме Германии Авиапромышленность, около 94% заводов которой оказалось в зоне боевых действий или в прифронтовой полосе, эвакуировала около 85% производств. Это было не механическое перемещение отдельных заводов, а создание региональных кластеров: в Куйбышевской области несколько заводов, объединенных в единый производственный узел, вместе собирали штурмовики, поставляли моторы и винты — возник замкнутый цикл, минимизировавший зависимость от перегруженных железных дорог. Вывозили авиапром в строгом порядке: сначала документацию и уникальный инструмент, затем заготовительные цеха и лишь в последнюю очередь — сборочные линии, продолжавшие выпускать самолеты по графику ГКО до последнего дня перед демонтажем. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тяжелее всего пришлось производству боеприпасов: с августа по ноябрь 1941 года из строя выбыли 303 предприятия, а пороховое производство потеряло около двух третей мощностей — реакторы и химические колонны высотой в десятки метров чаще взрывали, чем вывозили. Решением стала не концентрация, а рассредоточение: к выпуску боеприпасов подключили свыше тысячи гражданских предприятий — от текстильных фабрик до часовых мастерских, разворачивая производство в неотапливаемых складах, гаражах, даже в здании элеватора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В полуразрушенных цехах в Ленинграде в мае 1943 года заработали станки Фото: Зельма Георгий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Токарь на Кировском заводе в Челябинске Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ На трудовом фронте Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 В полуразрушенных цехах в Ленинграде в мае 1943 года заработали станки Фото: Зельма Георгий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Токарь на Кировском заводе в Челябинске Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ На трудовом фронте Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Реэвакуация После разгрома немцев под Москвой в декабре 1941 года в тылу вспыхнула надежда на скорое окончание боев: эвакуированные отказывались сажать огороды на новый сезон, рассчитывая вернуться домой к лету, некоторые пытались уехать самовольно. Государство ответило жестким регулированием: постановление ГКО от 10 января 1942 года разрешало возвращение в Москву только по спецпропуску и без семей — их оставляли на Урале как гарантию, что рабочие не сорвутся с места раньше времени. Тем не менее в столицу вернули 47 крупных предприятий, включая «Красный пролетарий» и «Серп и молот». На юге СССР реэвакуация обернулась настоящим маятником: оборудование, вывезенное из Ростовской и Воронежской областей осенью 1941 года, весной 1942-го частично вернули на прежние площадки — а через несколько месяцев эвакуировали снова. Эта вторая волна началась в конце мая 1942-го, когда немцы двинулись к Волге и Кавказу. Масштаб второго захода оказался иным. Вместо 1,5 тыс. заводов — около 150, зато вместе с ними в тыл ушло около 8 млн человек гражданского населения. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за быстрого прорыва врага к Волге демонтаж тракторного завода в Сталинграде проходил под огнем, поэтому удалось спасти лишь десятую часть оборудования: из 820 наиболее ценных станков, доставленных к переправам через Волгу, только 113 достигли другого берега и были отправлены на производства, основная часть оборудования оставалась на захваченных территориях и была уничтожена или повреждена.

Фотогалерея Битва за Москву Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 6 сентября 1941 года после битвы за Киев была издана директива немецкого командования №35 о подготовке операции по захвату Москвы, которая носила название «Тайфун». Согласно планам немецких военных, Москва должна была быть взята раньше, но этому помешали бои за Смоленск и Киев Фото: Фотоархив журнала «Огонек» К 30 сентября силы Западного, Резервного, Брянского, Калининского, Северо-Западного фронтов насчитывали 1,25 млн человек. На немецкой стороне выступала группа армий «Центр» численностью 768 тыс. человек Фото: Фотоархив журнала «Огонек» К обороне Москвы, казалось, готовились все жители города. В то время, как мужчины шли на фронт, женщины и старики копали траншеи и окопы вокруг города Фото: United States Information Agency Наступление основной группы немецких войск началось 2 октября. Им сразу же удалось прорвать оборону и захватить Спас-Деменск, Киров, Юхнов и 4 октября выйти в район Вязьмы. Советские войска сдерживали наступление до 12 октября. За эти несколько дней более 688 тыс. советских солдат и офицеров попали в плен Фото: Bundesarchiv Декабрь 1941 года. Мальчик сбивает таблички на немецком языке после освобождения Волоколамска от фашистов Фото: Фотоархив журнала «Огонек» 15 октября было принято постановление «Об эвакуации столицы СССР». Приказ предусматривал отъезд Сталина и правительства из города. По Москве распространились слухи о том, что город решено сдать немцам Фото: Bundesarchiv Под влиянием паники десятки тысяч человек попытались покинуть Москву. Заводы и магазины закрывались. 16 октября остановилась работа метро, началась подготовка к его уничтожению по приказу Кагановича. Паника длилась четыре дня, пока не был издан приказ о применении к трусам, паникерам и мародерам любых мер вплоть до расстрела. Количество расстрелянных точно не известно Фото: Wilhelm Gierse Тем временем, оборона города продолжалась. Был создан Калининский фронт, чтобы прикрыть столицу с северо-запада. Постоянные атаки советских солдат привели к тому, что 23 октября наступление на Калинин было остановлено Фото: РИА НОВОСТИ С наступлением холодов ситуация на фронте значительно ухудшилась, хотя состояние дорог и проблемы с продовольствием, боеприпасами и горючим задерживали ход боев. Мороз ударил 4 ноября. Существовал приказ Сталина превратить Подмосковье в снежную пустыню — Враг должен был натыкаться только на стужу и пепелище. Текст приказа разбрасывался в миллионах экземпляров на партизанские районы. Его текст сводился к следующему: «Гони немца на мороз!» Фото: РИА НОВОСТИ Чтобы поддержать боевой дух населения, 7 ноября на Красной площади был проведен парад. Линии фронта были усилены. В конце ноября шли ожесточенные бои в районе Каширы и Тулы Фото: Bundesarchiv К началу декабря советское руководство приняло решение о наступлении против немецко-фашистских войск. В ходе советского контрнаступления под Москвой были проведены Калининская, Клинско-Солнечногорская, Нарофоминско-Боровская, Елецкая, Тульская, Калужская и Белевско-Козельская наступательные операции Фото: РИА НОВОСТИ Решающей для завершения битвы за Москву оказалась Ржевско-Вяземская операция. Она проводилась с 8 января по 3 марта 1942 года. Хотя главная задача — разгром немецкой группы армий «Центр» — не была выполнена, немецкие войска были отброшены от Москвы Фото: РИА НОВОСТИ Битва под Москвой стала во многом одной из решающих за всю историю войны. Она, в частности, окончательно развенчала планы немецкого командования на блицкриг. Министр пропаганды Геббельс, перед началом вторжения считавший, что «большевизм рухнет как карточный домик», 2 июля записал в дневнике: «На Восточном фронте: боевые действия продолжаются. Усиленное и отчаянное сопротивление противника… У противника много убитых, мало раненых и пленных… В общем, происходят очень тяжелые бои. О "прогулке" не может быть и речи. Красный режим мобилизовал народ. К этому прибавляется еще и баснословное упрямство русских. Наши солдаты еле справляются. Но до сих пор все идет по плану. Положение не критическое, но серьезное и требует всех усилий» Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Потери советской армии в битве за Москву составили 1,8 млн человек (из них 926 тыс. человек убиты, умерли и пропали без вести). Немецкая сторона потеряла 457 тыс. человек Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Следующая фотография 1 / 14 6 сентября 1941 года после битвы за Киев была издана директива немецкого командования №35 о подготовке операции по захвату Москвы, которая носила название «Тайфун». Согласно планам немецких военных, Москва должна была быть взята раньше, но этому помешали бои за Смоленск и Киев Фото: Фотоархив журнала «Огонек» К 30 сентября силы Западного, Резервного, Брянского, Калининского, Северо-Западного фронтов насчитывали 1,25 млн человек. На немецкой стороне выступала группа армий «Центр» численностью 768 тыс. человек Фото: Фотоархив журнала «Огонек» К обороне Москвы, казалось, готовились все жители города. В то время, как мужчины шли на фронт, женщины и старики копали траншеи и окопы вокруг города Фото: United States Information Agency Наступление основной группы немецких войск началось 2 октября. Им сразу же удалось прорвать оборону и захватить Спас-Деменск, Киров, Юхнов и 4 октября выйти в район Вязьмы. Советские войска сдерживали наступление до 12 октября. За эти несколько дней более 688 тыс. советских солдат и офицеров попали в плен Фото: Bundesarchiv Декабрь 1941 года. Мальчик сбивает таблички на немецком языке после освобождения Волоколамска от фашистов Фото: Фотоархив журнала «Огонек» 15 октября было принято постановление «Об эвакуации столицы СССР». Приказ предусматривал отъезд Сталина и правительства из города. По Москве распространились слухи о том, что город решено сдать немцам Фото: Bundesarchiv Под влиянием паники десятки тысяч человек попытались покинуть Москву. Заводы и магазины закрывались. 16 октября остановилась работа метро, началась подготовка к его уничтожению по приказу Кагановича. Паника длилась четыре дня, пока не был издан приказ о применении к трусам, паникерам и мародерам любых мер вплоть до расстрела. Количество расстрелянных точно не известно Фото: Wilhelm Gierse Тем временем, оборона города продолжалась. Был создан Калининский фронт, чтобы прикрыть столицу с северо-запада. Постоянные атаки советских солдат привели к тому, что 23 октября наступление на Калинин было остановлено Фото: РИА НОВОСТИ С наступлением холодов ситуация на фронте значительно ухудшилась, хотя состояние дорог и проблемы с продовольствием, боеприпасами и горючим задерживали ход боев. Мороз ударил 4 ноября. Существовал приказ Сталина превратить Подмосковье в снежную пустыню — Враг должен был натыкаться только на стужу и пепелище. Текст приказа разбрасывался в миллионах экземпляров на партизанские районы. Его текст сводился к следующему: «Гони немца на мороз!» Фото: РИА НОВОСТИ Чтобы поддержать боевой дух населения, 7 ноября на Красной площади был проведен парад. Линии фронта были усилены. В конце ноября шли ожесточенные бои в районе Каширы и Тулы Фото: Bundesarchiv К началу декабря советское руководство приняло решение о наступлении против немецко-фашистских войск. В ходе советского контрнаступления под Москвой были проведены Калининская, Клинско-Солнечногорская, Нарофоминско-Боровская, Елецкая, Тульская, Калужская и Белевско-Козельская наступательные операции Фото: РИА НОВОСТИ Решающей для завершения битвы за Москву оказалась Ржевско-Вяземская операция. Она проводилась с 8 января по 3 марта 1942 года. Хотя главная задача — разгром немецкой группы армий «Центр» — не была выполнена, немецкие войска были отброшены от Москвы Фото: РИА НОВОСТИ Битва под Москвой стала во многом одной из решающих за всю историю войны. Она, в частности, окончательно развенчала планы немецкого командования на блицкриг. Министр пропаганды Геббельс, перед началом вторжения считавший, что «большевизм рухнет как карточный домик», 2 июля записал в дневнике: «На Восточном фронте: боевые действия продолжаются. Усиленное и отчаянное сопротивление противника… У противника много убитых, мало раненых и пленных… В общем, происходят очень тяжелые бои. О "прогулке" не может быть и речи. Красный режим мобилизовал народ. К этому прибавляется еще и баснословное упрямство русских. Наши солдаты еле справляются. Но до сих пор все идет по плану. Положение не критическое, но серьезное и требует всех усилий» Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Потери советской армии в битве за Москву составили 1,8 млн человек (из них 926 тыс. человек убиты, умерли и пропали без вести). Немецкая сторона потеряла 457 тыс. человек Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Смотреть

Чудо Уже к марту 1942 года выпуск военной продукции только в восточных районах СССР достиг уровня, который до войны давала вся оборонная промышленность страны. При этом общий индекс промышленности в 1942 году составлял лишь три четверти от довоенного — сказывалась потеря оккупированных территорий. Но внутри этого показателя оборонные отрасли развивались впечатляющими темпами: к декабрю 1942 года выпуск танков, самолетов, боеприпасов увеличился в несколько раз. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полностью довоенный уровень вся промышленность СССР, включая гражданский сектор, превысила в октябре 1944-го. При этом производство оборонной продукции в этот момент по отношению к показателям 1940 года составляло 312%, а выпуск самолетов превысил довоенный почти вчетверо. Страна, в 1941-м потерявшая почти половину своей довоенной промышленной мощи меньше чем за полгода, спустя три года производила оружия больше, чем до войны. Основная тяжесть в достижении такого результата легла на женщин и подростков: к 1942 году в ряде отраслей именно они составляли от 40 до 60% рабочих. Cтахановское движение — как оно родилось, выросло и сошло на нет Подросткам, не дотягивавшимся до рукояток станков, под ноги ставили деревянные ящики. Работали по 12 часов без выходных, в критические периоды — не покидая цеха по трое суток. Но, даже живя впроголодь, люди требовали в первую очередь не облегчения быта, а средств для труда. Токарь челябинского Кировского завода Василий Гусев в разговоре с первым секретарем обкома партии Николаем Патоличевым выразил это одной репликой: «Я не хлеба пришел просить, хотя мы не слишком сыты. Я прошу дать хороший инструмент. Результаты работы зависят прежде всего от инструмента». Английский журналист Александр Верт, проведший в СССР всю войну, писал: «Повесть о том, как целые предприятия и миллионы людей были вывезены на восток...— это прежде всего повесть о невероятной человеческой стойкости».