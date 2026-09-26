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Импровизация на колесах

Как 85 лет назад эвакуировали советскую промышленность

Молниеносное наступление Германии летом 1941 года привело к тому, что к осени под угрозой оказалась производственная база, без которой ведение войны не представлялось возможным: мощности по выплавке стали, сборке танков, самолетов, снаряжению боеприпасов. Ответом на угрозу стала проведенная за считаные месяцы эвакуация на восток свыше 1,5 тыс. предприятий. Рассказываем, как происходило крупнейшее в истории индустриальное перемещение — под огнем противника и в отсутствие адекватного масштабу плана.

Поезд с оборудованием эвакуируемого завода идет на восток, 1941 год

Поезд с оборудованием эвакуируемого завода идет на восток, 1941 год

Фото: РИА Новости

Поезд с оборудованием эвакуируемого завода идет на восток, 1941 год

Фото: РИА Новости

Текст: Артем Драбкин

География

К июню 1941 года Советский Союз обладал промышленной базой, по валовому объему продукции занимавшей первое место в Европе и второе, после США,— в мире. Таков был результат форсированной индустриализации 1930-х. Но требующие людских ресурсов производства располагались прежде всего в густонаселенной местности юга и запада страны. Основные мощности находились на территории Украины и двух главных мегаполисов, Москвы и Ленинграда,— в зоне наступления врага.

При этом еще перед войной советское руководство, понимая опасность концентрации промышленности в одном регионе, активно строило заводы и развивало добычу полезных ископаемых на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Однако в силу объективных причин — наличия квалифицированных кадров и развитой инфраструктуры — основные военно-промышленные мощности были нанизаны на одну географическую линию: Ленинград—Москва—Тула—Брянск—Харьков—Днепропетровск—Донецк. К ней немцы подошли уже в июле 1941-го.

Московский промышленный узел давал около 15% всей союзной промышленной продукции и концентрировал почти треть кадровых военных заводов страны. Ленинград, второй по значимости центр, обеспечивал десятую часть общесоюзного производства. Здесь располагалось более 17% оборонных предприятий.

Украина, прежде всего Донбасс и Приднепровье, была главной топливно-металлургической базой: она давала 60% общесоюзной выплавки чугуна и около половины выплавки стали. Восточный районы к началу войны могли обеспечивать лишь одну пятую часть требуемой оборонной продукции.

Танковое производство держалось на нескольких заводах-гигантах в Харькове, Ленинграде и Сталинграде, а из четырех крупнейших предприятий, обеспечивающих страну металлом, два, «Запорожсталь» и «Азовсталь», располагались на юге страны.

Как эвакуировали предприятия на восток страны

Авиационная промышленность оказалась еще более уязвима: на восточные районы приходилось меньше 7% производственных мощностей, основные моторо- и самолетостроительные заводы находились в Москве, Горьком и Воронеже. Алюминий на них поступал с Днепровского и Волховского заводов в западной части СССР — они оба оказались в зоне будущей оккупации или в прифронтовой полосе.

Экономическая география определила логику событий 1941 года: эвакуировать предстояло не резервные мощности, а те единственные в своем роде производства, без которых целые виды вооружений просто прекратили бы существовать.

Репродукция документа по эвакуации предприятий и организаций №13766-С7 от 30 августва 1941 года. Москва, Кремль

Репродукция документа по эвакуации предприятий и организаций №13766-С7 от 30 августва 1941 года. Москва, Кремль

Фото: РГАЭ

Репродукция документа по эвакуации предприятий и организаций №13766-С7 от 30 августва 1941 года. Москва, Кремль

Фото: РГАЭ

Оргструктура

Столкнувшееся с угрозой уничтожения государство не имело готовой структуры управления кризисом такого масштаба. Ее пришлось создавать по ходу действий, в том числе боевых, накладывать слоями, один поверх другого, за считаные дни.

Совет по эвакуации возник уже на третий день войны, 24 июня 1941 года. Логика первого назначения показательна: раз речь идет о переброске грузов, во главе поставили наркома путей сообщения Лазаря Кагановича.

Уже через несколько дней стало ясно, что проблема не только в вагонах: требовалось найти площадки под размещение тысяч станков, где-то селить и как-то кормить людей, согласовывать между собой действия десятков наркоматов.

3 июля руководство Совета по эвакуации изменили: председателем стал занимавший в страны сразу несколько высоких постов Николай Шверник. Инспекторскую группу, следившую за погрузкой, разгрузкой и монтажом на местах, лично возглавил его заместитель Алексей Косыгин. В сентябре при Совете появилось отдельное управление по эвакуации населения — ресурса не менее ценного, чем станки и прочее оборудование.

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Партийный деятель Николай Шверник

Партийный деятель Николай Шверник

Фото: Новиков Андрей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зампредседателя исполкома Ленгорсовета Николай Вознесенский

Зампредседателя исполкома Ленгорсовета Николай Вознесенский

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

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Партийный деятель Николай Шверник

Фото: Новиков Андрей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зампредседателя исполкома Ленгорсовета Николай Вознесенский

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Экономическим штабом процесса выступал Госплан во главе с Николаем Вознесенским: его уполномоченные на местах получили чрезвычайные права, вплоть до изъятия под заводские нужды школьных и театральных зданий,— и контролировали прохождение эшелонов от погрузки до разгрузки по пути следования.

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Венчал вертикаль управления эвакуацией Государственный комитет обороны (ГКО), созданный 30 июня во главе со Сталиным и сосредоточивший всю полноту власти — включая право направлять на решающие участки уполномоченных с неограниченными мандатами. Но конечная ответственность за то, чтобы доехал эшелон и заработал завод, лежала не на структурах, а персонально на наркомах и директорах предприятий.

Сразу определили жесткие приоритеты в вывозе ценностей: первоочередной эвакуации подлежали уникальные станки, цветные металлы, горючее, зерно, квалифицированные кадры, техническая документация.

А еще через два для вышла новая директива, приказывавшая уничтожать то, что вывезти невозможно.

Военно-хозяйственный план на IV квартал 1941 года и на 1942 год, утвержденный 16 августа, узаконил то, что еще недавно было вынужденной мерой: новая военно-промышленная база в Поволжье, на Урале, в Сибири и Казахстане отныне признавалась не временным расположением, а постоянной опорой страны.

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Эвакуация оборудования завода «Геологоразведка» из Ленинграда в 1941 году

Эвакуация оборудования завода «Геологоразведка» из Ленинграда в 1941 году

Фото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости

Бронепоезд «За Ленинград» с бойцами на крыше»

Бронепоезд «За Ленинград» с бойцами на крыше»

Фото: Кудояров Борис / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На мосту

На мосту

Фото: Новиков Андрей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

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Эвакуация оборудования завода «Геологоразведка» из Ленинграда в 1941 году

Фото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости

Бронепоезд «За Ленинград» с бойцами на крыше»

Фото: Кудояров Борис / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На мосту

Фото: Новиков Андрей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Нехватка

Система, спасавшая тяжелую промышленность, работала в условиях постоянного одновременного дефицита транспортных мощностей, времени и возможности приоритизации. Плотность железных дорог на востоке страны резко падала: если в приграничной зоне на 1000 км² в 1941 году приходилось 70 км путей, то между Доном и Волгой — только 14. Тыловые узлы, принимавшие основной поток составов, не имели в достаточном количестве выгрузочных путей и кранов для тяжелых станков. При плановой норме продвижения 500–600 км в сутки эшелоны осенью 1941-го часто шли по 180–200 км, а в пиковые недели — по 30–80.

Дороги при этом одновременно были вынуждены обслуживать два встречных потока: на запад шли воинские эшелоны, на восток — эвакуационные. На однопутных линиях, составлявших большинство сети, составы с заводским оборудованием часами и сутками стояли на разъездах, пропуская военные грузы. Вагон превращался в склад на колесах, оборачиваемость подвижного состава стремительно падала.

К тому же весь этот двунаправленный поток упирался в пять железнодорожных мостов через Волгу на отрезке от Горького (Нижнего Новгорода) до Саратова. Южнее мостов уже не было!

Еще более мучительным был не транспортный, а управленческий капкан: столкновение двух взаимоисключающих приказов — эвакуироваться и продолжать работать. Заводы обязаны были выпускать продукцию для фронта до последней возможности; демонтаж нередко начинался, когда враг уже обстреливал производства. При этом спешка означала неполный вывоз: грузили станки, но оставляли энергетические агрегаты или уникальный инструмент, без которых пуск на новом месте был физически невозможен. Все, что не успевали вывезти, подлежало уничтожению. К тому же часть квалифицированных рабочих просто не успевала сесть в поезд и в итоге уходила в ополчение или оставалась на оккупированной территории.

В этих условиях директора на месте нередко действовали не по инструкции, а по обстановке: самовольно меняли график погрузки, жертвуя второстепенным имуществом ради спасения уникальных станков и людей. И именно эта тысячи раз допущенная импровизация и стала механизмом, позволившим сохранить промышленный хребет страны.

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Конвейерная сборка танков Т-34 на Уральском танковом заводе №183 (сейчас Уралвагонзавод) в Нижнем Тагиле

Конвейерная сборка танков Т-34 на Уральском танковом заводе №183 (сейчас Уралвагонзавод) в Нижнем Тагиле

Фото: Иван Шагин / РИА НОВОСТИ

Производство танков Т-34 и ИС-2 в цехе Челябинского Кировского завода перед отправкой на фронт. Завод получил неофициальное название «Танкоград»

Производство танков Т-34 и ИС-2 в цехе Челябинского Кировского завода перед отправкой на фронт. Завод получил неофициальное название «Танкоград»

Фото: Иван Шагин / РИА НОВОСТИ

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Конвейерная сборка танков Т-34 на Уральском танковом заводе №183 (сейчас Уралвагонзавод) в Нижнем Тагиле

Фото: Иван Шагин / РИА НОВОСТИ

Производство танков Т-34 и ИС-2 в цехе Челябинского Кировского завода перед отправкой на фронт. Завод получил неофициальное название «Танкоград»

Фото: Иван Шагин / РИА НОВОСТИ

Завод №183

В середине сентября 1941 года, после отступления под Киевом, стала очевидна необходимость немедленной эвакуации харьковского завода №183, производившего танки Т-34. Единственной площадкой на востоке, способной принять производство такого масштаба — около 85 тыс. кв. м только под размещение оборудования,— оказался частично введенный до войны в эксплуатацию Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле. Приказом Наркомата танковой промышленности от 25 сентября 1941 года на его базе создали объединенное предприятие: харьковские кадры и станки, броневой участок Мариупольского завода имени Ильича, Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе.

Эвакуация завершилась к началу декабря. С завода №183 прибыло 1254 единицы оборудования.

Станки выгружали прямо в снег — почти сразу выяснилось, что на новой площадке, выпускавшей железнодорожные вагоны, нет ни механообрабатывающих, ни термических, ни инструментальных цехов, необходимых для танкового производства.

И тем не менее уже в конце декабря 1941 года завод сдал первые 25 Т-34.

Довоенные танки производства завода № 183

Довоенные танки производства завода № 183

Фото: Wikimedia

Довоенные танки производства завода № 183

Фото: Wikimedia

Но первый успех оказался обманчивым. Харьковская организация труда — по группам, рассчитанная на мелкосерийное производство,— не выдерживала темпов массового выпуска, и к началу 1942 года завод сорвал план. В феврале директора Юрия Максарева сменил заместитель наркома танковой промышленности Исаак Зальцман с прямым мандатом на реорганизацию.

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Сборку со стендов перевели на конвейер: число поточных линий выросло с 59 в 1943 году до 144 к концу войны. Внедрили автоматическую сварку под слоем флюса, сократившую время изготовления корпуса более чем втрое и позволившую поставить к станкам малоквалифицированных рабочих и подростков. А конструкторы упростили сам танк: отменили изготовление тысяч деталей, снизили трудоемкость обработки корпуса втрое.

К маю 1942 года завод превысил довоенный харьковский уровень производства. За годы войны здесь выпустили около 26 тыс. Т-34 — больше, чем на любом другом танковом заводе страны,— а трудоемкость производства на нижнетагильской площадке оставалась самой низкой в отрасли до конца боевых действий.

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Танкисты получают боевые машины на тракторном заводе и сразу отправляются в бой

Танкисты получают боевые машины на тракторном заводе и сразу отправляются в бой

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Советские войска вступили в Таллин

Советские войска вступили в Таллин

Фото: Кудояров Борис / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

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Танкисты получают боевые машины на тракторном заводе и сразу отправляются в бой

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Советские войска вступили в Таллин

Фото: Кудояров Борис / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

По отраслям

Эвакуация ключевых оборонных отраслей не была единым процессом — каждая выстраивала собственную стратегию. Танковая промышленность пошла по пути укрупнения: наркомат сознательно сливал эвакуированные заводы с восточными гигантами тракторостроения, создавая не копии предприятий на новом месте, а качественно новые комбинаты, как, например, Танкоград на площадке Челябинского тракторного завода и Уральский танковый завод в Нижнем Тагиле.

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Авиапромышленность, около 94% заводов которой оказалось в зоне боевых действий или в прифронтовой полосе, эвакуировала около 85% производств. Это было не механическое перемещение отдельных заводов, а создание региональных кластеров: в Куйбышевской области несколько заводов, объединенных в единый производственный узел, вместе собирали штурмовики, поставляли моторы и винты — возник замкнутый цикл, минимизировавший зависимость от перегруженных железных дорог. Вывозили авиапром в строгом порядке: сначала документацию и уникальный инструмент, затем заготовительные цеха и лишь в последнюю очередь — сборочные линии, продолжавшие выпускать самолеты по графику ГКО до последнего дня перед демонтажем.

Тяжелее всего пришлось производству боеприпасов: с августа по ноябрь 1941 года из строя выбыли 303 предприятия, а пороховое производство потеряло около двух третей мощностей — реакторы и химические колонны высотой в десятки метров чаще взрывали, чем вывозили. Решением стала не концентрация, а рассредоточение: к выпуску боеприпасов подключили свыше тысячи гражданских предприятий — от текстильных фабрик до часовых мастерских, разворачивая производство в неотапливаемых складах, гаражах, даже в здании элеватора.

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В полуразрушенных цехах в Ленинграде в мае 1943 года заработали станки

В полуразрушенных цехах в Ленинграде в мае 1943 года заработали станки

Фото: Зельма Георгий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Токарь на Кировском заводе в Челябинске

Токарь на Кировском заводе в Челябинске

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На трудовом фронте

На трудовом фронте

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

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В полуразрушенных цехах в Ленинграде в мае 1943 года заработали станки

Фото: Зельма Георгий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Токарь на Кировском заводе в Челябинске

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На трудовом фронте

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Реэвакуация

После разгрома немцев под Москвой в декабре 1941 года в тылу вспыхнула надежда на скорое окончание боев: эвакуированные отказывались сажать огороды на новый сезон, рассчитывая вернуться домой к лету, некоторые пытались уехать самовольно. Государство ответило жестким регулированием: постановление ГКО от 10 января 1942 года разрешало возвращение в Москву только по спецпропуску и без семей — их оставляли на Урале как гарантию, что рабочие не сорвутся с места раньше времени. Тем не менее в столицу вернули 47 крупных предприятий, включая «Красный пролетарий» и «Серп и молот».

На юге СССР реэвакуация обернулась настоящим маятником: оборудование, вывезенное из Ростовской и Воронежской областей осенью 1941 года, весной 1942-го частично вернули на прежние площадки — а через несколько месяцев эвакуировали снова.

Эта вторая волна началась в конце мая 1942-го, когда немцы двинулись к Волге и Кавказу. Масштаб второго захода оказался иным. Вместо 1,5 тыс. заводов — около 150, зато вместе с ними в тыл ушло около 8 млн человек гражданского населения.

Из-за быстрого прорыва врага к Волге демонтаж тракторного завода в Сталинграде проходил под огнем, поэтому удалось спасти лишь десятую часть оборудования: из 820 наиболее ценных станков, доставленных к переправам через Волгу, только 113 достигли другого берега и были отправлены на производства, основная часть оборудования оставалась на захваченных территориях и была уничтожена или повреждена.

Фотогалерея

Битва за Москву

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6 сентября 1941 года после битвы за Киев была издана директива немецкого командования №35 о подготовке операции по захвату Москвы, которая носила название «Тайфун». Согласно планам немецких военных, Москва должна была быть взята раньше, но этому помешали бои за Смоленск и Киев

6 сентября 1941 года после битвы за Киев была издана директива немецкого командования №35 о подготовке операции по захвату Москвы, которая носила название «Тайфун». Согласно планам немецких военных, Москва должна была быть взята раньше, но этому помешали бои за Смоленск и Киев

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

К 30 сентября силы Западного, Резервного, Брянского, Калининского, Северо-Западного фронтов насчитывали 1,25 млн человек. На немецкой стороне выступала группа армий «Центр» численностью 768 тыс. человек

К 30 сентября силы Западного, Резервного, Брянского, Калининского, Северо-Западного фронтов насчитывали 1,25 млн человек. На немецкой стороне выступала группа армий «Центр» численностью 768 тыс. человек

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

К обороне Москвы, казалось, готовились все жители города. В то время, как мужчины шли на фронт, женщины и старики копали траншеи и окопы вокруг города

К обороне Москвы, казалось, готовились все жители города. В то время, как мужчины шли на фронт, женщины и старики копали траншеи и окопы вокруг города

Фото: United States Information Agency

Наступление основной группы немецких войск началось 2 октября. Им сразу же удалось прорвать оборону и захватить Спас-Деменск, Киров, Юхнов и 4 октября выйти в район Вязьмы. Советские войска сдерживали наступление до 12 октября. За эти несколько дней более 688 тыс. советских солдат и офицеров попали в плен

Наступление основной группы немецких войск началось 2 октября. Им сразу же удалось прорвать оборону и захватить Спас-Деменск, Киров, Юхнов и 4 октября выйти в район Вязьмы. Советские войска сдерживали наступление до 12 октября. За эти несколько дней более 688 тыс. советских солдат и офицеров попали в плен

Фото: Bundesarchiv

Декабрь 1941 года. Мальчик сбивает таблички на немецком языке после освобождения Волоколамска от фашистов

Декабрь 1941 года. Мальчик сбивает таблички на немецком языке после освобождения Волоколамска от фашистов

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

15 октября было принято постановление «Об эвакуации столицы СССР». Приказ предусматривал отъезд Сталина и правительства из города. По Москве распространились слухи о том, что город решено сдать немцам

15 октября было принято постановление «Об эвакуации столицы СССР». Приказ предусматривал отъезд Сталина и правительства из города. По Москве распространились слухи о том, что город решено сдать немцам

Фото: Bundesarchiv

Под влиянием паники десятки тысяч человек попытались покинуть Москву. Заводы и магазины закрывались. 16 октября остановилась работа метро, началась подготовка к его уничтожению по приказу Кагановича. Паника длилась четыре дня, пока не был издан приказ о применении к трусам, паникерам и мародерам любых мер вплоть до расстрела. Количество расстрелянных точно не известно

Под влиянием паники десятки тысяч человек попытались покинуть Москву. Заводы и магазины закрывались. 16 октября остановилась работа метро, началась подготовка к его уничтожению по приказу Кагановича. Паника длилась четыре дня, пока не был издан приказ о применении к трусам, паникерам и мародерам любых мер вплоть до расстрела. Количество расстрелянных точно не известно

Фото: Wilhelm Gierse

Тем временем, оборона города продолжалась. Был создан Калининский фронт, чтобы прикрыть столицу с северо-запада. Постоянные атаки советских солдат привели к тому, что 23 октября наступление на Калинин было остановлено

Тем временем, оборона города продолжалась. Был создан Калининский фронт, чтобы прикрыть столицу с северо-запада. Постоянные атаки советских солдат привели к тому, что 23 октября наступление на Калинин было остановлено

Фото: РИА НОВОСТИ

С наступлением холодов ситуация на фронте значительно ухудшилась, хотя состояние дорог и проблемы с продовольствием, боеприпасами и горючим задерживали ход боев. Мороз ударил 4 ноября. Существовал приказ Сталина превратить Подмосковье в снежную пустыню — Враг должен был натыкаться только на стужу и пепелище. Текст приказа разбрасывался в миллионах экземпляров на партизанские районы. Его текст сводился к следующему: «Гони немца на мороз!»

С наступлением холодов ситуация на фронте значительно ухудшилась, хотя состояние дорог и проблемы с продовольствием, боеприпасами и горючим задерживали ход боев. Мороз ударил 4 ноября. Существовал приказ Сталина превратить Подмосковье в снежную пустыню — Враг должен был натыкаться только на стужу и пепелище. Текст приказа разбрасывался в миллионах экземпляров на партизанские районы. Его текст сводился к следующему: «Гони немца на мороз!»

Фото: РИА НОВОСТИ

Чтобы поддержать боевой дух населения, 7 ноября на Красной площади был проведен парад. Линии фронта были усилены. В конце ноября шли ожесточенные бои в районе Каширы и Тулы

Чтобы поддержать боевой дух населения, 7 ноября на Красной площади был проведен парад. Линии фронта были усилены. В конце ноября шли ожесточенные бои в районе Каширы и Тулы

Фото: Bundesarchiv

К началу декабря советское руководство приняло решение о наступлении против немецко-фашистских войск. В ходе советского контрнаступления под Москвой были проведены Калининская, Клинско-Солнечногорская, Нарофоминско-Боровская, Елецкая, Тульская, Калужская и Белевско-Козельская наступательные операции

К началу декабря советское руководство приняло решение о наступлении против немецко-фашистских войск. В ходе советского контрнаступления под Москвой были проведены Калининская, Клинско-Солнечногорская, Нарофоминско-Боровская, Елецкая, Тульская, Калужская и Белевско-Козельская наступательные операции

Фото: РИА НОВОСТИ

Решающей для завершения битвы за Москву оказалась Ржевско-Вяземская операция. Она проводилась с 8 января по 3 марта 1942 года. Хотя главная задача — разгром немецкой группы армий «Центр» — не была выполнена, немецкие войска были отброшены от Москвы

Решающей для завершения битвы за Москву оказалась Ржевско-Вяземская операция. Она проводилась с 8 января по 3 марта 1942 года. Хотя главная задача — разгром немецкой группы армий «Центр» — не была выполнена, немецкие войска были отброшены от Москвы

Фото: РИА НОВОСТИ

Битва под Москвой стала во многом одной из решающих за всю историю войны. Она, в частности, окончательно развенчала планы немецкого командования на блицкриг. Министр пропаганды Геббельс, перед началом вторжения считавший, что «большевизм рухнет как карточный домик», 2 июля записал в дневнике: «На Восточном фронте: боевые действия продолжаются. Усиленное и отчаянное сопротивление противника… У противника много убитых, мало раненых и пленных… В общем, происходят очень тяжелые бои. О &quot;прогулке&quot; не может быть и речи. Красный режим мобилизовал народ. К этому прибавляется еще и баснословное упрямство русских. Наши солдаты еле справляются. Но до сих пор все идет по плану. Положение не критическое, но серьезное и требует всех усилий»

Битва под Москвой стала во многом одной из решающих за всю историю войны. Она, в частности, окончательно развенчала планы немецкого командования на блицкриг. Министр пропаганды Геббельс, перед началом вторжения считавший, что «большевизм рухнет как карточный домик», 2 июля записал в дневнике: «На Восточном фронте: боевые действия продолжаются. Усиленное и отчаянное сопротивление противника… У противника много убитых, мало раненых и пленных… В общем, происходят очень тяжелые бои. О "прогулке" не может быть и речи. Красный режим мобилизовал народ. К этому прибавляется еще и баснословное упрямство русских. Наши солдаты еле справляются. Но до сих пор все идет по плану. Положение не критическое, но серьезное и требует всех усилий»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Потери советской армии в битве за Москву составили 1,8 млн человек (из них 926 тыс. человек убиты, умерли и пропали без вести). Немецкая сторона потеряла 457 тыс. человек

Потери советской армии в битве за Москву составили 1,8 млн человек (из них 926 тыс. человек убиты, умерли и пропали без вести). Немецкая сторона потеряла 457 тыс. человек

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

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6 сентября 1941 года после битвы за Киев была издана директива немецкого командования №35 о подготовке операции по захвату Москвы, которая носила название «Тайфун». Согласно планам немецких военных, Москва должна была быть взята раньше, но этому помешали бои за Смоленск и Киев

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

К 30 сентября силы Западного, Резервного, Брянского, Калининского, Северо-Западного фронтов насчитывали 1,25 млн человек. На немецкой стороне выступала группа армий «Центр» численностью 768 тыс. человек

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

К обороне Москвы, казалось, готовились все жители города. В то время, как мужчины шли на фронт, женщины и старики копали траншеи и окопы вокруг города

Фото: United States Information Agency

Наступление основной группы немецких войск началось 2 октября. Им сразу же удалось прорвать оборону и захватить Спас-Деменск, Киров, Юхнов и 4 октября выйти в район Вязьмы. Советские войска сдерживали наступление до 12 октября. За эти несколько дней более 688 тыс. советских солдат и офицеров попали в плен

Фото: Bundesarchiv

Декабрь 1941 года. Мальчик сбивает таблички на немецком языке после освобождения Волоколамска от фашистов

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

15 октября было принято постановление «Об эвакуации столицы СССР». Приказ предусматривал отъезд Сталина и правительства из города. По Москве распространились слухи о том, что город решено сдать немцам

Фото: Bundesarchiv

Под влиянием паники десятки тысяч человек попытались покинуть Москву. Заводы и магазины закрывались. 16 октября остановилась работа метро, началась подготовка к его уничтожению по приказу Кагановича. Паника длилась четыре дня, пока не был издан приказ о применении к трусам, паникерам и мародерам любых мер вплоть до расстрела. Количество расстрелянных точно не известно

Фото: Wilhelm Gierse

Тем временем, оборона города продолжалась. Был создан Калининский фронт, чтобы прикрыть столицу с северо-запада. Постоянные атаки советских солдат привели к тому, что 23 октября наступление на Калинин было остановлено

Фото: РИА НОВОСТИ

С наступлением холодов ситуация на фронте значительно ухудшилась, хотя состояние дорог и проблемы с продовольствием, боеприпасами и горючим задерживали ход боев. Мороз ударил 4 ноября. Существовал приказ Сталина превратить Подмосковье в снежную пустыню — Враг должен был натыкаться только на стужу и пепелище. Текст приказа разбрасывался в миллионах экземпляров на партизанские районы. Его текст сводился к следующему: «Гони немца на мороз!»

Фото: РИА НОВОСТИ

Чтобы поддержать боевой дух населения, 7 ноября на Красной площади был проведен парад. Линии фронта были усилены. В конце ноября шли ожесточенные бои в районе Каширы и Тулы

Фото: Bundesarchiv

К началу декабря советское руководство приняло решение о наступлении против немецко-фашистских войск. В ходе советского контрнаступления под Москвой были проведены Калининская, Клинско-Солнечногорская, Нарофоминско-Боровская, Елецкая, Тульская, Калужская и Белевско-Козельская наступательные операции

Фото: РИА НОВОСТИ

Решающей для завершения битвы за Москву оказалась Ржевско-Вяземская операция. Она проводилась с 8 января по 3 марта 1942 года. Хотя главная задача — разгром немецкой группы армий «Центр» — не была выполнена, немецкие войска были отброшены от Москвы

Фото: РИА НОВОСТИ

Битва под Москвой стала во многом одной из решающих за всю историю войны. Она, в частности, окончательно развенчала планы немецкого командования на блицкриг. Министр пропаганды Геббельс, перед началом вторжения считавший, что «большевизм рухнет как карточный домик», 2 июля записал в дневнике: «На Восточном фронте: боевые действия продолжаются. Усиленное и отчаянное сопротивление противника… У противника много убитых, мало раненых и пленных… В общем, происходят очень тяжелые бои. О "прогулке" не может быть и речи. Красный режим мобилизовал народ. К этому прибавляется еще и баснословное упрямство русских. Наши солдаты еле справляются. Но до сих пор все идет по плану. Положение не критическое, но серьезное и требует всех усилий»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Потери советской армии в битве за Москву составили 1,8 млн человек (из них 926 тыс. человек убиты, умерли и пропали без вести). Немецкая сторона потеряла 457 тыс. человек

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

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Чудо

Уже к марту 1942 года выпуск военной продукции только в восточных районах СССР достиг уровня, который до войны давала вся оборонная промышленность страны.

При этом общий индекс промышленности в 1942 году составлял лишь три четверти от довоенного — сказывалась потеря оккупированных территорий. Но внутри этого показателя оборонные отрасли развивались впечатляющими темпами: к декабрю 1942 года выпуск танков, самолетов, боеприпасов увеличился в несколько раз.

Полностью довоенный уровень вся промышленность СССР, включая гражданский сектор, превысила в октябре 1944-го. При этом производство оборонной продукции в этот момент по отношению к показателям 1940 года составляло 312%, а выпуск самолетов превысил довоенный почти вчетверо.

Страна, в 1941-м потерявшая почти половину своей довоенной промышленной мощи меньше чем за полгода, спустя три года производила оружия больше, чем до войны. Основная тяжесть в достижении такого результата легла на женщин и подростков: к 1942 году в ряде отраслей именно они составляли от 40 до 60% рабочих.

Cтахановское движение — как оно родилось, выросло и сошло на нет

Подросткам, не дотягивавшимся до рукояток станков, под ноги ставили деревянные ящики. Работали по 12 часов без выходных, в критические периоды — не покидая цеха по трое суток. Но, даже живя впроголодь, люди требовали в первую очередь не облегчения быта, а средств для труда. Токарь челябинского Кировского завода Василий Гусев в разговоре с первым секретарем обкома партии Николаем Патоличевым выразил это одной репликой: «Я не хлеба пришел просить, хотя мы не слишком сыты. Я прошу дать хороший инструмент. Результаты работы зависят прежде всего от инструмента».

Английский журналист Александр Верт, проведший в СССР всю войну, писал: «Повесть о том, как целые предприятия и миллионы людей были вывезены на восток...— это прежде всего повесть о невероятной человеческой стойкости».

Фотогалерея

Как встречали окончание войны. Исторические фото

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4 мая 1945 года по площади у Бранденбургских ворот в Берлине, где все еще слышались выстрелы, торжественным маршем прошли советские солдаты

4 мая 1945 года по площади у Бранденбургских ворот в Берлине, где все еще слышались выстрелы, торжественным маршем прошли советские солдаты

Фото: О. Кнорринг / Фотоархив журнала "Огонёк"

Военная регулировщица на одном из перекрестков Берлина

Военная регулировщица на одном из перекрестков Берлина

Фото: Я. Рюмкин / Фотоархив журнала «Огонёк»

Советские солдаты возвращаются домой

Советские солдаты возвращаются домой

Фото: М. Савин / Фотоархив журнала "Огонек"

Советские воины на развалинах имперской канцелярии Третьего рейха в Берлине

Советские воины на развалинах имперской канцелярии Третьего рейха в Берлине

Фото: Иван Шагин / Фотоархив журнала «Огонёк»

Впервые парад Победы на Красной площади состоялся 24 июня 1945 года. В нем приняли участие свыше 35 тыс. бойцов и командиров Красной армии и Военно-морского флота

Впервые парад Победы на Красной площади состоялся 24 июня 1945 года. В нем приняли участие свыше 35 тыс. бойцов и командиров Красной армии и Военно-морского флота

Фото: Михаил Ананьин / Фотоархив журнала «Огонек»

Советский офицер расписывается на стене Рейхстага

Советский офицер расписывается на стене Рейхстага

Фото: Анатолий Морозов / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Поезд Победы» с лозунгом «Мы из Берлина» прибыл на Белорусский вокзал 21 июля 1945 года

«Поезд Победы» с лозунгом «Мы из Берлина» прибыл на Белорусский вокзал 21 июля 1945 года

Фото: В. Лупейко / Фотоархив журнала «Огонёк»

Сводный полк 3-го Украинского фронта на параде Победы в Москве, состоявшемся 24 июня 1945 года

Сводный полк 3-го Украинского фронта на параде Победы в Москве, состоявшемся 24 июня 1945 года

Фото: Евгений Халдей / Фотоархив журнала «Огонек»

Жители Праги приветствуют маршала Советского Союза Ивана Конева (в центре) во время празднования освобождения города от нацистов

Жители Праги приветствуют маршала Советского Союза Ивана Конева (в центре) во время празднования освобождения города от нацистов

Фото: Анатолий Егоров / Фотоархив журнала «Огонёк»

Народные гуляния на Дворцовой площади в Ленинграде

Народные гуляния на Дворцовой площади в Ленинграде

Фото: Мазалев Рафаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Советский солдат угощает папиросами освобожденных французских военнопленных 8 мая 1945 года

Советский солдат угощает папиросами освобожденных французских военнопленных 8 мая 1945 года

Фото: Ефим Копыт / Фотоархив журнала «Огонёк»

Гуляния на площади Свердлова в Москве (ныне — Театральной) летом 1945 года

Гуляния на площади Свердлова в Москве (ныне — Театральной) летом 1945 года

Фото: Михаил Рунов / Фотоархив журнала "Огонёк"

Британский фельдмаршал Бернард Монтгомери вручает маршалу Советского Союза Георгию Жукову Большой Крест рыцарского ордена Бани в Берлине 12 июля 1945 года

Британский фельдмаршал Бернард Монтгомери вручает маршалу Советского Союза Георгию Жукову Большой Крест рыцарского ордена Бани в Берлине 12 июля 1945 года

Фото: Федор Кислов, Евгений Халдей / Фотоархив журнала «Огонёк»

Маршал Советского союза Георгий Жуков (в центре) наблюдает за парадом Победы в Берлине, который состоялся 7 сентября 1945 года

Маршал Советского союза Георгий Жуков (в центре) наблюдает за парадом Победы в Берлине, который состоялся 7 сентября 1945 года

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Торжественный митинг в полку героя Советского Союза полковника Федора Зинченко в Берлине

Торжественный митинг в полку героя Советского Союза полковника Федора Зинченко в Берлине

Фото: Гребнев Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Советские и чехословацкие воины с жителями Праги

Советские и чехословацкие воины с жителями Праги

Фото: Коротков Семен / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Жители Праги приветствуют советских солдат

Жители Праги приветствуют советских солдат

Фото: Коротков Семен / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Участники операции по взятию Берлина маршируют по центру города

Участники операции по взятию Берлина маршируют по центру города

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Советские солдаты беседуют с жительницами Праги

Советские солдаты беседуют с жительницами Праги

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Жители Праги приветствуют советскую армию

Жители Праги приветствуют советскую армию

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Бойцы Красной армии маршируют по улице Лейпцига

Бойцы Красной армии маршируют по улице Лейпцига

Фото: Кнорринг Олег / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Жители Праги встречают автомобиль с советскими военными

Жители Праги встречают автомобиль с советскими военными

Фото: Анатолий Егоров / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Советские солдаты и жительницы Праги

Советские солдаты и жительницы Праги

Фото: Коротков Семен / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Встреча участников Великой Отечественной войны

Встреча участников Великой Отечественной войны

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

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4 мая 1945 года по площади у Бранденбургских ворот в Берлине, где все еще слышались выстрелы, торжественным маршем прошли советские солдаты

Фото: О. Кнорринг / Фотоархив журнала "Огонёк"

Военная регулировщица на одном из перекрестков Берлина

Фото: Я. Рюмкин / Фотоархив журнала «Огонёк»

Советские солдаты возвращаются домой

Фото: М. Савин / Фотоархив журнала "Огонек"

Советские воины на развалинах имперской канцелярии Третьего рейха в Берлине

Фото: Иван Шагин / Фотоархив журнала «Огонёк»

Впервые парад Победы на Красной площади состоялся 24 июня 1945 года. В нем приняли участие свыше 35 тыс. бойцов и командиров Красной армии и Военно-морского флота

Фото: Михаил Ананьин / Фотоархив журнала «Огонек»

Советский офицер расписывается на стене Рейхстага

Фото: Анатолий Морозов / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Поезд Победы» с лозунгом «Мы из Берлина» прибыл на Белорусский вокзал 21 июля 1945 года

Фото: В. Лупейко / Фотоархив журнала «Огонёк»

Сводный полк 3-го Украинского фронта на параде Победы в Москве, состоявшемся 24 июня 1945 года

Фото: Евгений Халдей / Фотоархив журнала «Огонек»

Жители Праги приветствуют маршала Советского Союза Ивана Конева (в центре) во время празднования освобождения города от нацистов

Фото: Анатолий Егоров / Фотоархив журнала «Огонёк»

Народные гуляния на Дворцовой площади в Ленинграде

Фото: Мазалев Рафаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Советский солдат угощает папиросами освобожденных французских военнопленных 8 мая 1945 года

Фото: Ефим Копыт / Фотоархив журнала «Огонёк»

Гуляния на площади Свердлова в Москве (ныне — Театральной) летом 1945 года

Фото: Михаил Рунов / Фотоархив журнала "Огонёк"

Британский фельдмаршал Бернард Монтгомери вручает маршалу Советского Союза Георгию Жукову Большой Крест рыцарского ордена Бани в Берлине 12 июля 1945 года

Фото: Федор Кислов, Евгений Халдей / Фотоархив журнала «Огонёк»

Маршал Советского союза Георгий Жуков (в центре) наблюдает за парадом Победы в Берлине, который состоялся 7 сентября 1945 года

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Торжественный митинг в полку героя Советского Союза полковника Федора Зинченко в Берлине

Фото: Гребнев Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Советские и чехословацкие воины с жителями Праги

Фото: Коротков Семен / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Жители Праги приветствуют советских солдат

Фото: Коротков Семен / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Участники операции по взятию Берлина маршируют по центру города

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Советские солдаты беседуют с жительницами Праги

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Жители Праги приветствуют советскую армию

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Бойцы Красной армии маршируют по улице Лейпцига

Фото: Кнорринг Олег / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Жители Праги встречают автомобиль с советскими военными

Фото: Анатолий Егоров / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Советские солдаты и жительницы Праги

Фото: Коротков Семен / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Встреча участников Великой Отечественной войны

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

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