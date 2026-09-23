В Кировской области 15 стобалльников получат стипендию в 30 тысяч рублей

В Кировской области 15 первокурсников, набравших 100 баллов на ЕГЭ по одному или нескольким предметам, получат ежемесячную стипендию в размере 30 тыс. руб. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

В этом году стипендиатами стали студенты Вятского государственного университета и Кировского государственного медицинского университета.

Выплата действует в регионе четвертый год для выпускников кировских школ, поступивших в местные вузы.

Анна Кайдалова