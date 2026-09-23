Глава СКР запросил доклад по обращению жительницы Оренбуржья об избиении несовершеннолетних

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела и доводах повторного обращения жительницы Оренбургской области касательно избиения несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Заявительница ранее сообщила, что органы полиции бездействуют при расследовании обстоятельств избиения ее несовершеннолетнего сына и двух его друзей группой лиц. Произошло это в центральном парке Орска.

Возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Однако заявительница «не согласна с ходом текущего расследования и полагает, что виновные лица могут избежать привлечения к уголовной ответственности».

Руфия Кутляева