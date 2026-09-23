КПРФ в Удмуртии привлекут за трансляцию баннера на уличном экране в дни выборов

Избирком (ИК) Удмуртии признал нарушением показ агитационного баннера КПРФ на цифровом билборде в Ижевске в последний день голосования. Комиссия удовлетворила соответствующую жалобу и поручила направить в суд административный протокол об агитации вне агитационного периода (ст. 5.10 КоАП). Это следует из постановления ИК от 21 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жалоба поступила в избирком 20 сентября. Заявитель Абрамов сообщил о трансляции агитматериала КПРФ на рекламном табло на пересечении улиц Пушкинской и Кирова. В тот же день член рабочей группы ИК зафиксировал трансляцию на билборде статичного изображения продолжительностью около 12 секунд. На нем было размещено обращение: «20 сентября голосуй за КПРФ! Наш номер в бюллетене №8. Вернем России будущее». Изображение транслировалось циклически вместе с другими рекламными сообщениями.

В КПРФ с жалобой не согласились. Представители партии заявили, что материал был законно размещен на рекламной конструкции до окончания агитационного периода и в день голосования лишь сохранялся на прежнем месте. По мнению партии, запрет на агитацию в день голосования не распространяется на ранее размещенные материалы.

Избирком с этой позицией не согласился. Комиссия установила, что 10 сентября КПРФ уведомила ее об изготовлении и начале распространения аудиовизуального агитационного материала. В уведомлении материал был определен как баннер «Вернем России будущее. 6х3». Законодательство, указали в комиссии, разрешает сохранять в день голосования ранее размещенные агитационные печатные материалы. В данном случае партия сама определила размещенный на билборде материал как аудиовизуальный, поэтому указанное исключение на него не распространяется.

Жалоба Абрамова удовлетворена. Члену избиркома с правом решающего голоса Максиму Романову поручено составить и направить в суд протокол об административном правонарушении за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода (ст. 5.10 КоАП).