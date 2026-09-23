Самарскую область посетила молодежь из Аргентины, Бангладеша, Беларуси, Венесуэлы и других стран

Завершилось путешествие по Самарской области участников Международного фестиваля молодежи-2026. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Самарскую область посетили 24 участника из 16 стран: Аргентины, Бангладеша, Республики Беларусь, Венесуэлы, Ганы, Кыргызстана, Марокко, Мексики, Нигерии, Пакистана, Сенегала, Сербии, Туркменистана, Узбекистана, ЮАР и Южной Осетии.

«После основной недели в Екатеринбурге тысяча иностранных участников отправилась по 33 маршрутам в 35 регионов России, на федеральную территорию "Сириус ", а также в Абхазию и Южную Осетию. Самарская область вошла в число территорий с индивидуальным маршрутом. Задача программы была шире обычной турпоездки. Гостям показывали регион через его историю, культуру, природу, гастрономию и молодежные инициативы, знакомили с региональными практиками и разрабатывали новые проектные решения»,— говорится в сообщении.

В первый день для участников организовали экскурсию по историческому центру Самары, посещение этнографического музея и этнопарка «Дружбы народов». На следующий день гостей ждали прогулки на теплоходе, посещение Многофункционального молодежного центра, экскурсия на сыроварню Viva Speranza с дегустацией сыров.

В Тольятти участники побывали в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова, на контактной ферме «Деревенька» и в веревочном парке экопарка «Маламут Ленд». В заключительный день участники посетили Бункер Сталина и возложили цветы к Вечному огню у подножия горельефа «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы.

Сабрина Самедова