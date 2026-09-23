В Самарской области в оборот вернули свыше 770 га сельхозземель

В Алексеевском и Борском районах Самарской области в сельскохозяйственный оборот вовлечены четыре земельных участка общей площадью 776 га. Факт вовлечения зафиксирован инспекторами Управления Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее, в 2023–2024 годах, на этих участках выявили зарастание сорной травой, деревьями и кустарниками. Правообладателю неоднократно направляли предостережения.

В ответ сельхозпредприятие провело работы по очистке земель и их вспашке: участки расчистили от растительности и привели в состояние, пригодное для производства сельхозпродукции.

Георгий Портнов