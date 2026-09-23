В Самарской области главу муниципалитета уволили за то, что он премировал сам себя

Глава сельского поселения Шентала уличен в нарушении антикоррупционного законодательства. Он принимал решения о собственном премировании и создал конфликт интересов. Об этом сообщает прокуратура в среду, 23 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений. Но Собрание представителей сельского поселения не стало досрочно прекращать полномочия чиновника.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с административным иском. Требования надзорного ведомства были удовлетворены. После вступления решения в силу полномочия главы поселения были прекращены досрочно в связи с утратой доверия.

Георгий Портнов