В Самаре продлили срок содержания под стражей троим обвиняемым в незаконном лишении свободы людей

Красноглинский районный суд Самары продлил срок содержания под стражей троим обвиняемым по пп. «а, в, г, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, с 6 по 23 октября 2025 года обвиняемые в квартире в микрорайоне Крутые Ключи незаконно лишили свободы трех гражданок. Они удерживали потерпевших, заперев входную дверь и окна, и лишили их возможности самостоятельно покинуть квартиру.

Фигурантам дела продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц — по 22 октября включительно.

Руфия Кутляева