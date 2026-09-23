Пермские разработчики создали ИИ для оформления карточек на маркетплейсах

Пермское ООО «Аипака» создало сервис с использованием искусственного интеллекта для предпринимателей, реализующих свои товары на маркетплейсах. Как сообщает пресс-служба компании, функционал онлайн-сервиса AiPacka помогает селлерам создавать карточки товаров на основе одного изображения.

По словам разработчиков, во время работы ИИ анализирует данные маркетплейсов и результаты продаж. Так, он определяет ракурсы фото, ключевые слова и информацию, благодаря которым продукция будет продаваться более эффективно.

ООО «Аипака» было зарегистрировано в августе 2026 года. Основной вид деятельности — разработка компьютерного ПО. 65% долей компании принадлежат гендиректору Алексею Мелкобродову, остальные 35% — Олегу Кивокурцеву, соучредителю пермского ООО «Промобот».