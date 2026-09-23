«Спасибо, Андрей Геннадьевич, по-братски»

Как ожидалось, Андрей Назаров, возглавлявший правительство Башкирии с 2019 года, ушел в Курултай республики. Имея желание «развиваться и двигаться дальше», он уступил кресло премьера (пока в статусе исполняющего обязанности) Александру Шельдяеву — министру промышленности, энергетики и инноваций Башкирии. Сам господин Назаров 24 сентября может возглавить парламент республики, который после смерти бессменного спикера Константина Толкачева, не имел полноценного руководителя. Объявляя о кадровых изменениях, Радий Хабиров признался, что уход господина Назарова из кабмина — «личная потеря».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Назаров перешел на работу в Курултай, а Рустам Муратов (слева) остался в правительстве

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Андрей Назаров перешел на работу в Курултай, а Рустам Муратов (слева) остался в правительстве

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Андрей Назаров уступил кресло руководителя правительства Башкирии, как предсказывал ранее «Ъ», вице-премьеру, министру промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александру Шельдяеву. Об этом вчера в торжественной обстановке было объявлено в ходе второго за неделю оперативного совещания кабмина региона.

Информация об отставке Андрея Назарова с должности премьера появилась в околополитических кругах республики в начале лета. Тогда же среди возможных кандидатур на пост главы кабмина помимо господина Шельдяева называли Рустама Муратова — первого вице-премьера, министра экономического развития региона, но, по данным «Ъ», он не нашел поддержки в федеральных органах власти.

Подводя монолог к кадровым изменениям в правительстве, глава Башкирии Радий Хабиров сообщил участникам совещания итоги дополнительных выборов в Курултай республики по Кизильскому избирательному округу №28. Андрей Назаров был одним из пяти претендентов на депутатский мандат, ставший вакантным после того, как весной этого года руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина сложила свои депутатские полномочия. По итогам выборов, господин Назаров набрал более 81% голосов избирателей.

Радий Хабиров сообщил, что предложит кандидатуру Андрея Назарова на должность председателя Курултая. Соответствующее заседание парламента республики состоится в первой половине 24 сентября.

Андрей Назаров родился в апреле 1970 года в Баймаке. Окончил Сибайский горно-обогатительный техникум, Казахскую государственную академию управления, Башкирскую академию госслужбы и управления, Магнитогорский государственный технический университет, Российскую академию госслужбы при президенте РФ. В 1998-2004 годах возглавлял представительство Башкирии в Магнитогорске, в 2001-2006 годах руководил правлением Башкирского торгово-промышленного союза. В 2006 году возглавлял Центр стратегических разработок при президенте Башкирии. В 2007 году избрался в Госдуму. В 2011 году был назначен спецпредставителем президента Башкирии по вопросам инвестиционного сотрудничества. С 2014 года — сопредседатель «Деловой России». Осенью 2019 года был назначен премьер-министром Башкирии.

Александр Шельдяев родился 14 марта 1981 года в селе Карловка Саратовской области. Окончил Башкирский государственный аграрный университет, Башкирскую академию госслужбы и управления. В 2003 году начал трудовую деятельность старшим научным сотрудником Башкирского государственного аграрного университета. На госслужбе с 2005 года. В 2010 году перешел в аппарат правительства республики. В октябре 2019 года был назначен министром промышленности и энергетики Башкирии.

Уход Андрея Назарова из правительства республики господин Хабиров назвал «личной потерей», но, пояснил глава региона, бывший премьер «выразил желание развиваться, двигаться дальше». Среди заслуг господина Назарова Радий Хабиров, в частности, выделил строительство Дворца борьбы в Уфе (был открыт в августе 2024 года). «У меня была мечта — построить Дворец борьбы. Было два захода, но они были неудачными, — рассказал глава Башкирии. — Андрей Геннадьевич пришел, говорит: у тебя же мечта есть, давай ее реализуем. Спасибо, Андрей Геннадьевич, по-братски, по-мужски».

Радий Хабиров отметил, что после назначения главой региона он спокойно работал только первый год — до прихода Андрея Назарова на должность премьер-министра.

«Я признателен за эти годы совместной работы. Я признателен, что вы не зазвездились. Спасибо за уважительное отношение к коллективу. Никого вы никогда не обижали, а это не от слабости идет, а от этой большой внутренней силы», — добавил Радий Хабиров.

Завершив спич, глава региона вручил Андрею Назарову орден за заслуги перед республикой.

Господин Назаров, взяв слово, вспомнил, что, когда глава региона предложил ему кресло премьера, для него «это было неожиданно и почетно». «Надеюсь, что я оправдал доверие главы республики, своего старшего товарища и большого руководителя. Это было непросто, — отметил бывший премьер-министр. — Спасибо большое всем, с кем мы работали эти семь лет, я это очень ценю, помню, уважаю, с благодарностью отношусь».

Объявляя о назначении Александра Шельдяева на должность исполняющего обязанности премьер-министра, Радий Хабиров выразил надежду, что он «продолжит эффективную работу» и «внесет новую энергию».

После совещания, отвечая на вопросы журналистов, господин Шельдяев пообещал «приложить все усилия, чтобы приумножить тот багаж, ту базу, которая сегодня есть».

Булат Баширов