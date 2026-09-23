В Самарской области 46 кредиторов работали нелегально

В Самарской области в первом полугодии этого года выявлено 46 «черных» кредиторов, сообщили в самарском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По данным регулятора, нелегальные кредиторы обнаружены в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Отрадном, Жигулевске, Чапаевске и Сызрани.

«Компании рекламировали свои услуги в социальных сетях, через платформы объявлений, предлагали получить займы в псевдоломбардах, сетевых комиссионных магазинах, точках скупки бывших в употреблении вещей», — говорится в сообщении.

Как подчеркивают в ЦБ, «черные» кредиторы обещают выгодные ставки и привлекательные условия, но на деле любая просрочка оборачивается для заемщика высокими штрафами и даже потерей имущества. Индивидуальные предприниматели и физические лица не имеют права выдавать потребительские займы.

Сабрина Самедова