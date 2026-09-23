На развитие лесного хозяйства Татарстана направят 1,6 млрд рублей

На развитие лесного хозяйства Татарстана в этом году направят 1,6 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Из них 888,2 млн руб. поступят из федерального бюджета, еще 738,6 млн руб. — из бюджета республики.

На эти средства в республике осуществляют полномочия в сфере лесных отношений, обеспечивают пожарную безопасность и работу специализированных учреждений по тушению лесных пожаров, а также проводят мероприятия по увеличению площади лесовосстановления.

Анна Кайдалова