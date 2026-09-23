«Единая Россия» определилась с кандидатами в руководство Заксобрания Оренбуржья

Партия «Единая Россия» победила на выборах депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем канале в МАХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Господин Солнцев отметил, что встретился с избранными депутатами всех партий и обсудил организационные вопросы. На заседании президиума регионального политсовета «Единой России» определены ключевые кандидатуры для работы в Заксобрании: на пост руководителя фракции снова выдвинут Александр Трубников, на должность председателя областного парламента — Сергей Грачев, а Андрей Шевченко предложен партией для представления региона в Совете Федерации.

Яна Вежлева