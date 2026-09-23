Начальника участка депо «Казань» будут судить за взятку и присвоение 1,2 млн рублей

В суд направили уголовное дело бывшего начальника участка производства подменного пункта «Ижевск» моторвагонного депо «Казань». Его обвиняют в получении взятки и присвоении вверенного имущества, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в 2022–2023 годах он получил от представителя коммерческой организации 90 тыс. руб. за подписание актов приемки работ по ремонту и обслуживанию санитарных комплексов подвижного состава, которые фактически не проводились.

Кроме того, обвиняемый предоставил в финансовое подразделение организации фиктивные кассовые и товарные чеки о покупке имущества для нужд депо и присвоил 1,2 млн руб. подотчетных средств.

На его имущество стоимостью более 1 млн руб. наложили арест. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ижевска.

Анна Кайдалова