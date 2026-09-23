В Челябинске иностранца оштрафовали за гибель рабочего на складе

Тракторозаводский районный суд Челябинска признал 40-летнего иностранца виновным в гибели рабочего из-за ненадлежащего исполнения обязанностей фигурантом (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Его оштрафовали на 300 тыс. руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что утром 2 октября прошлого года разнорабочий находился на складе мягкой мебели на 4-м Линейном переулке, 5б. При распилке металлического листа из-за несоблюдения им техники безопасности в помещении загорелись горючие материалы. Пожар стремительно распространился, погиб 50-летний рабочий, который был в это время на складе. По данным ГУ МЧС России по региону, площадь возгорания мебельного цеха и двух металлических ангаров составила 1,2 тыс. кв. м.

Суд взыскал с индивидуального предпринимателя, у которого был устроен разнорабочий, в пользу семьи погибшего 3 млн руб. в счет возмещения причиненного морального вреда.

Виталина Ярховска