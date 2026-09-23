ВККС наказала руководство Саратовского облсуда за системные нарушения

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ привлекла к дисциплинарной ответственности председателя Саратовского областного суда Олега Ляпина и его заместителей Артема Аниканова и Ирину Ефимову. Всем троим объявлены замечания — наиболее мягкий вид взыскания, предусмотренный законом «О статусе судей». Одновременно коллегия удовлетворила заявления замов об уходе: госпожа Ефимова покидает судейский корпус, господин Аниканов сложил полномочия зампреда, сохранив статус судьи облсуда. О мотивах решений с заседания ВККС сообщает РАПСИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Поводом для разбирательства стала комплексная проверка судов общей юрисдикции Саратовской области, которую летом провела комиссия Верховного суда РФ во главе с первым зампредом ВС Владимиром Давыдовым; ревизию инициировал председатель суда Игорь Краснов. По ее итогам, согласно информации РАПСИ, были выявлены «системные, продолжающиеся длительное время нарушения», затрагивающие практически все аспекты работы судов региона, а руководство облсуда не обеспечивало надлежащего контроля. Олег Ляпин и его заместители выявленное не оспаривали и представили план устранения недостатков — результат, по их словам, будет виден к концу года.

Замечания 23 сентября также вынесены судье Первого кассационного суда общей юрисдикции (базируется в Саратове) Сергею Сундукову, не сдавшему мотивированные решения перед отъездом в круиз, судье Девятого КСОЮ Константину Аноприенко, рассмотревшему дело с участием родственницы, и судье Калининградского гарнизонного военного суда Константину Батеневу.

Решения ВККС вступают в силу с момента оглашения. Освобождение господина Аниканова от должности зампреда оформляется указом президента.

Никита Маркелов