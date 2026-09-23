Продажи новостроек в Прикамье выросли на 44,3% за год

В период с января по август текущего года в Перми было заключено 5564 договора долевого участия (ДДУ). Это на 44,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, Пермь заняла вторую позицию в рейтинге мегаполисов с наибольшим ростом числа ДДУ. На первом месте — Челябинск (2795 ДДУ, +47,6%), на третьем — Омск (1528 ДДУ, 42,3%). Об этом сообщает «РБК Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Как отмечает издание, в августе спрос на жилье в новостройках вырос только в четырех городах-миллионниках. В их числе — Казань, Челябинск, Омск и Пермь.

Остальные крупные города показали снижение. В частности, в Москве спрос сократился на 48,4%, в Краснодаре — на 51,7%.