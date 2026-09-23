В Башкирии двух юристов приговорили к 10,5 и 11 годам колонии за взятки

Советский районный суд Уфы вынес приговор двум юристам, получившим от своих клиентов около 1,6 млн руб. взятки (п.п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил их к 10,5 и 11 годам колонии общего режима со штрафами в размере 2 млн руб. и 2,5 млн руб. и конфисковал сумму взяток.

Установлено, что фигурантки уголовного дела, выступавшие представителями в судах, с января 2023 года по май 2024 года получили от своих доверителей взятки в сумме около 1,6 млн руб. Они убеждали клиентов, в отношении которых велось производство по делу об административном правонарушении за нарушение ПДД, оказать содействие, чтобы тех не лишили водительских прав.

Таким образом они получили от 36 человек взятки, сумма которых варьировалась от 17 тыс. до 70 тыс. руб.

Подсудимые не признали вину.

Майя Иванова