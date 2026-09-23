Прокуратура Оренбуржья обнаружила 650 нарушений при реализации нацпроектов

Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев накануне провел заседание межведомственной рабочей группы, посвященное реализации нацпроектов «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь» и «Эффективная и конкурентная экономика». Как сообщили в пресс-службе ведомства, в 2026 году в регионе реализуются 12 нацпроектов — от ремонта дорог и модернизации больниц до поддержки семей и предпринимателей. Прокурорские проверки выявили более 650 нарушений: внесено свыше 300 представлений, 219 человек привлечены к ответственности, а в суды направлено 18 исков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Основные нарушения — срыв конкурсных процедур и сроков контрактов, некачественный ремонт, неэффективное расходование и хищение бюджетных средств. По этим фактам возбуждено 26 уголовных дел. По итогам заседания выработаны дополнительные меры для обеспечения законности в сфере нацпроектов.

Яна Вежлева