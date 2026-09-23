В Набережных Челнах планируют построить спортивно-оздоровительный комплекс сети CleverSport. Объем инвестиций в проект оценивается в 450 млн руб., сообщила пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Набережных Челнах к 2029 году планируют построить спорткомплекс

Фото: Пресс-служба мэрии Набережных Челнов В Набережных Челнах к 2029 году планируют построить спорткомплекс

Фото: Пресс-служба мэрии Набережных Челнов

На предпроектную подготовку отведен период до первого квартала 2027 года. Строительство планируют завершить в четвертом квартале 2028 года, а открытие комплекса запланировано на первый квартал 2029 года.

После запуска объекта планируется создать 120 рабочих мест. По прогнозу, налоговые поступления от проекта в бюджет Татарстана с 2027 по 2037 год составят 945 млн руб. ежегодно.

Анна Кайдалова