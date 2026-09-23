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В Самаре отопительный сезон начнется не раньше 1 октября

В Самаре с учетом долгосрочного метеорологического прогноза отопительный сезон стартует не раньше 1 октября, сообщил глава города Иван Носков.

Как отметил глава города, 98,5 % социальных учреждений готовы к отопительному сезону. Отставшимся осталось завершить документационную работу, на это у них есть неделя.

Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

В первую очередь, тепло получат школы, учреждения здравоохранения, культуры, спорта и т. д.

Согласно прогнозу Приволжского УГМС, местами в Самарской области на этой неделе днем воздух прогреется до + 28 °C.

Сабрина Самедова