В Самаре отопительный сезон начнется не раньше 1 октября
В Самаре с учетом долгосрочного метеорологического прогноза отопительный сезон стартует не раньше 1 октября, сообщил глава города Иван Носков.
Как отметил глава города, 98,5 % социальных учреждений готовы к отопительному сезону. Отставшимся осталось завершить документационную работу, на это у них есть неделя.
Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ
В первую очередь, тепло получат школы, учреждения здравоохранения, культуры, спорта и т. д.
Согласно прогнозу Приволжского УГМС, местами в Самарской области на этой неделе днем воздух прогреется до + 28 °C.