В Самаре отопительный сезон начнется не раньше 1 октября

В Самаре с учетом долгосрочного метеорологического прогноза отопительный сезон стартует не раньше 1 октября, сообщил глава города Иван Носков.

Как отметил глава города, 98,5 % социальных учреждений готовы к отопительному сезону. Отставшимся осталось завершить документационную работу, на это у них есть неделя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

В первую очередь, тепло получат школы, учреждения здравоохранения, культуры, спорта и т. д.

Согласно прогнозу Приволжского УГМС, местами в Самарской области на этой неделе днем воздух прогреется до + 28 °C.

Сабрина Самедова