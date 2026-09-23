Суд отказал экс-главе ФСС по Татарстану в условно-досрочном освобождении

Накануне Верховный суд Татарстана оставил без изменений решение Московского районного суда Казани, который отказал бывшему главе регионального Фонда социального страхования Павлу Лоханову в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В августе Московский райсуд отказал Павлу Лоханову в УДО, после чего бывший чиновник решил обжаловать решение, но Верховный суд республики подтвердил законность отказа.

Ранее сообщалось, что в 2022 году его приговорили к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки в размере 2,4 млн руб. от представителя компании «РСС-Мед». Позже срок снизили до 6,5 лет.

По версии следствия, деньги были переданы за решение вопроса с неустойкой по контракту на поставку средств реабилитации для инвалидов стоимостью более 56 млн руб.

Анна Кайдалова