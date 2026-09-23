В Оренбурге вынесли приговор по делу о подпольной нарколаборатории

В Оренбурге Дзержинский районный суд огласил приговор 37-летнему фигуранту, признанному виновным в производстве синтетических наркотиков. Как сообщает региональная прокуратура, мужчину осудили по п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228.3 и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (производство и сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере, оборот прекурсоров, а также легализация доходов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Оренбургской области Фото: Прокуратура Оренбургской области

Следователи выяснили, что в августе 2025 года знакомый осужденного, чье дело выделено в отдельное производство, предложил ему организовать синтез и продажу запрещенных веществ. Соответствующую лабораторию мужчины оборудовали в квартире на улице Джангильдина, где производился мефедрон. Сбыт шел через тайники.

Выручку участники группы переводили на криптокошелек, а затем на банковские счета — таким способом удалось легализовать более 1,6 млн руб. Силовики пресекли их деятельность в апреле 2026 года: из оборота изъяли свыше 220 г прекурсоров, более 300 г синтетического наркотика и оборудование.

Суд приговорил фигуранта к десяти годам колонии строгого режима и штрафу 200 тыс. руб. В доход государства были также конфискованы телефоны, ноутбуки и 286 тыс. руб., полученные преступным путем.

Яна Вежлева