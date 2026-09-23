В Самарской и Ульяновской областях фермеры на треть нарастили объем продаж на маркетплейсе

В Приволжье производители сельскохозяйственной продукции нарастили объем продаж на аграрном маркетплейсе «Свое Родное», сообщили в Россельхозбанке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным банка, в январе-июне этого года продано 29,7 т продукции, что на 20,7% больше по сравнению с первым полугодием 2025 года.

«Число зарегистрированных на площадке фермерских хозяйств и компаний АПК из регионов округа приближается к 3,3 тыс.», — говорится в сообщении.

Категория «Здоровье и красота» впервые вошла в тройку наиболее востребованных видов фермерской продукции. В пятерке лидеров: Удмуртия, Ульяновская и Нижегородская области, Башкортостан и Марий Эл.

Самую высокую динамику по реализации продукции производителей Приволжья онлайн в первом полугодии показали Ульяновская область (+37% за год), Самарская область (+34%), Республика Татарстан (+30%), Чувашская Республика и Оренбургская область (по 25%).

По объему реализации продукции через площадку лидируют производители Саратовской области — более 4,2 т, Республики Башкортостан — 3,1 т, Удмуртской Республики — 2,6 т, Самарской области — 2,4 т и Ульяновской области — 2,3 т.

Сабрина Самедова