В Самарской и Ульяновской областях фермеры на треть нарастили объем продаж на маркетплейсе
В Приволжье производители сельскохозяйственной продукции нарастили объем продаж на аграрном маркетплейсе «Свое Родное», сообщили в Россельхозбанке.
Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ
По данным банка, в январе-июне этого года продано 29,7 т продукции, что на 20,7% больше по сравнению с первым полугодием 2025 года.
«Число зарегистрированных на площадке фермерских хозяйств и компаний АПК из регионов округа приближается к 3,3 тыс.», — говорится в сообщении.
Категория «Здоровье и красота» впервые вошла в тройку наиболее востребованных видов фермерской продукции. В пятерке лидеров: Удмуртия, Ульяновская и Нижегородская области, Башкортостан и Марий Эл.
Самую высокую динамику по реализации продукции производителей Приволжья онлайн в первом полугодии показали Ульяновская область (+37% за год), Самарская область (+34%), Республика Татарстан (+30%), Чувашская Республика и Оренбургская область (по 25%).
По объему реализации продукции через площадку лидируют производители Саратовской области — более 4,2 т, Республики Башкортостан — 3,1 т, Удмуртской Республики — 2,6 т, Самарской области — 2,4 т и Ульяновской области — 2,3 т.