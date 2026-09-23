Часть жильцов пострадавшего от БПЛА дома получит компенсацию на оплату коммунальных услуг

В жилом доме на ул. Светлогорской, 16 в Перми, пострадавшем от атаки БПЛА, закончено остекление всех квартир — дом получил паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

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В доме продолжаются восстановительные работы: незаселенными остаются шесть квартир. В пострадавших помещениях строители уже приступают к чистовой отделке. Все работы в доме должны быть завершены к 10 октября. По словам Дмитрий Махонина, мэрия Перми компенсирует расходы на коммунальные услуги тем жильцам, которые в период ремонта не проживали в своих квартирах.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», жителям пострадавшего дома выплатили компенсации за утрату движимого имущества. Суммы были сформированы с учётом ущерба индивидуально для каждой квартиры. Компенсацию получили собственники семи пострадавших квартир. Ранее им оказали материальную помощь для приобретения товаров первой необходимости. Также компенсацию выплатили семье погибших и пострадавшим в ходе атаки БПЛА.

Напомним, 7 сентября Пермь подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Силами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты 27 БПЛА. В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом, два человека погибли. Еще четыре человека пострадали. СКР возбудил уголовное дело по факту теракта.