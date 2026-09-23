Челябинск стал одним из шести мегаполисов, где число бургерных за год выросло

В сентябре 2026 года в Челябинске открыто 59 бургерных, что на 2% больше, чем в сентябре 2025-го. Положительная динамика отмечается только в шести мегаполисах из 16, следует из исследования сервиса 2ГИС.

В целом по городам-миллионникам количество бургерных за год сократилось на 0,9%. Число заведений выросло только в Уфе (+9,5%), Новосибирске (+8,8%), Екатеринбурге (+5,5%), Краснодаре (+5%), Санкт-Петербурге (+2,8%) и Челябинске (+1,7%). Сильнее всего показатель упал в Ростове-на-Дону (–14%) и Нижнем Новгороде (–13%). Годом ранее — с сентября 2024 года по сентябрь 2025-го — количество бургерных в мегаполисах выросло на 47%.

Виталина Ярховска