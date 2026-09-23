Бывший заместитель главы Перми по социальной сфере Екатерина Мальцева, покинувшая пост в августе этого года, назначена заместителем директора АНО «Россия — страна возможностей». Информация об этом опубликована на сайте организации. Первым на это обратил внимание портал Ura.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Мальцева

Фото: телеграмм-канал Эдуарда Соснина Екатерина Мальцева

Фото: телеграмм-канал Эдуарда Соснина

Напомним, Екатерина Мальцева была назначена на должность заместителя главы города в сентябре 2023 года, до этого она работала заместителем министра общественной безопасности Пермского края. В августе 2026 года стало известно, что она покидает должность.

АНО «Россия — страна возможностей» создана 22 мая 2018 года указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Организация реализует кадровые, социальные и образовательные проекты федерального и международного уровня.