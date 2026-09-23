В Оренбуржье самой высокооплачиваемой профессией среди рабочих специальностей стали штамповщики

За восемь месяцев этого года самой высокооплачиваемой профессией в Оренбургской области стали штамповщики — специалисты, которые работают на штамповочных прессах, изготавливают детали из металла и других материалов, контролируют качество продукции. Об этом сообщает «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Работодатели предлагали штамповщикам в среднем 168 тыс. руб. в месяц, то есть на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте находятся автожестянщики — специалисты, которые занимаются ремонтом кузовов автомобилей, выправляют вмятины, устраняют повреждения металла и подготавливают поверхности к покраске. Им предлагали в среднем 135 тыс. руб. в месяц (+35%). В топе также оказались каменщики — 110 тыс. руб. в месяц (+38%).

Руфия Кутляева