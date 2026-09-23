В Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на нефтяной скважине
Следственные органы СКР по Башкирии возбудили уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшего по неосторожности смерть человека преступления (ч. 2 ст. 217 УК РФ).
Как сообщал «Ъ-Уфа», утром 23 сентября во время технологической промывки скважины произошла утечка сероводорода. 44-летний работник ООО «Ойл-сервис» скончался от отравления, еще двум рабочим оказали медицинскую помощь на месте.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы. Изъята документация по технике безопасности и охране труда. Во время расследования дадут правовую оценку действиям или бездействию ответственных за соблюдение требований безопасности на объекте.