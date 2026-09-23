В Башкирии ожидаются туман и высокая пожароопасность

24 сентября в Башкирии ожидается чрезвычайная пожарная опасность, ночью и утром возможен туман, из-за которого видимость сократится до 500 м, сообщает Башгидрометцентр. В республике будет переменная облачность, без осадков.

Подует северо-восточный, восточный ветер, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +7…+12°, в восточных районах — до +2°, днем —+21…+26°.

В Уфе синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер будет северо-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+9°, в центре города — до +12°, днем — +23…+25°.

Майя Иванова