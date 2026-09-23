Сотрудника тамбовской колонии приговорили к пяти годам за получение взятки

Моршанский районный суд признал сотрудника исправительной колонии виновным в получении взятки в особо крупном размере и превышении полномочий. Фигуранта приговорили к пяти годам колонии строгого режима и на пять лет лишили права занимать должности в системе исполнения наказаний и правоохранительных органах. Об этом в объединенной пресс-службе судов региона рассказали 23 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На территории Моршанска располагается исправительная колония (ИК) №5 управления ФСИН России по Тамбовской области. По данным судебной картотеки осужденного зовут Виктор Ушаков.

Следствие посчитало, что фигурант договорился с осужденным, отбывающим наказание, и пронес на территорию колонии запрещенные предметы. За это в период с июня 2025-го по апрель 2026-го он получил свыше 500 тыс. руб. в виде денег, иного имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера. Преступление было выявлено при участии сотрудников УФСБ по Тамбовской области и отдела собственной безопасности областного УФСИН.

Виктора Ушакова судили по статьям о получении должностным лицом взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) и превышении должностных полномочий из корыстной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Вину мужчина признал и в содеянном раскаялся. Осужденного немедленно заключили под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Уточняется, что суд постановил конфисковать у Виктора Ушакова и обратить в собственность государства денежные средства в сумме более 300 тыс. руб. Обеспечительные меры по делу будут сохранены до исполнения приговора. Вещественные доказательства (предметы взятки) также постановлено конфисковать.

Ранее «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в конце мая в Сосновский райсуд Тамбовской области поступило уголовное дело бывшего губернатора Максима Егорова, обвиняемого в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). На предварительном слушании 1 июня было назначено судебное заседание, которое до сих пор не состоялось — 17 раз оно было отложено по «другим основаниям для отложения дела».

Денис Данилов