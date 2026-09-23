В Оренбуржье задержали подозреваемого в избиении женщины до смерти

Бузулукский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Оренбургской области возбудил уголовное дело после обнаружения тела жительницы Бузулукского района с признаками криминальной смерти. Дело квалифицировано по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. Данные сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следователи установили, что к преступлению причастен знакомый погибшей. 21 сентября 2026 года он находился в доме на улице Большедорожная в селе Булгаково, где нанес женщине множественные удары. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

На данный момент фигурант задержан. Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Яна Вежлева