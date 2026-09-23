Самарская область вошла в число регионов с самыми высокими темпами роста локальных поездок

За первые семь месяцев этого года Самарская область вошла в число субъектов России с самыми высокими темпами роста локальных поездок. Домашний туризм выходит на первый план, сообщает министерство туризма Самарской области со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

«Особую роль в этом процессе играет развитие муниципальных образований. Малые города и сельские территории становятся настоящими центрами притяжения, где сохраняются уникальные традиции ремесла и создается неповторимый колорит нашей земли. Отдых в районах позволяет туристам погрузиться в аутентичную атмосферу и получить совершенно новые впечатления», — отмечают в министерстве.

В ведомстве также сообщают, что внутренний туризм становится более семейным, осознанным и частым. Развитие инфраструктуры в регионе позволяет сделать путешествия комфортными и доступными для всех категорий гостей.

Руфия Кутляева