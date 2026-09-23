В Ильинском планируют восстановить два объекта культурного наследия с привлечением инвестора

В поселке Ильинский в Пермском крае ищут инвестора для двух объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии: «Дом И.Е. Серебренникова» и «Дом князя Голицына». Информация размещена на сайте «Сбербанк-АСТ». Заявки принимаются до 15 октября. Начальная цена каждого объекта составляет 1 руб.

«Дом И.Е. Серебренникова» был построен в конце XIX века, его площадь составляет 223,6 кв. м., площадь участка — 1,4 тыс. кв. м. Он располагается в поселке Ильинский по адресу: ул. Оборонная, 16. Шаг конкурса составляет 59,7 тыс. руб.

«Дом князя Голицына» был построен в 1823 г. по заданию Софьи Строгановой, урожденной княжны Голицыной. Он также располагается в поселке Ильинский, по адресу: ул. Сюзева, 20. Площадь здания составляет 289,7 кв. м., площадь участка — 2,6 тыс. кв. м. Шаг конкурса составляет 92,3 тыс. руб.