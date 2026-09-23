В Саратове мигрантам запретят работать в ЖКХ и грузоперевозках с 2027 года

С 1 января 2027 года в Саратовской области вступит в силу запрет на привлечение иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, в десяти видах экономической деятельности. Соответствующее заключение об оценке регулирующего воздействия (ОРВ) подписано министром экономического развития области Ильей Емельяновым 22 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Губернатор Роман Бусаргин Фото: Губернатор Роман Бусаргин

Документ включает в перечень запрещенных для мигрантов ОКВЭД обеспечение электрической энергией, газом и паром, забор, очистку и распределение воды, сбор и обработку сточных вод, а также деятельность грузового транспорта и услуги по перевозкам. Кроме того, продлевается действующий запрет на работу патентных мигрантов в пассажирском транспорте, курьерской доставке, общепите, образовании, здравоохранении и органах госуправления.

Запрет на работу в такси, общественном транспорте и общепите действует в регионе с мая 2024 года; в 2025-м к нему добавились курьерская доставка, розничная торговля, образование и здравоохранение. Таким образом, за три года перечень ограничительных мер расширился более чем втрое.

Бизнесу предписано привести штатное расписание в соответствие с новыми требованиями строго до 1 января 2027 года.

В сводном отчете, подготовленном министерством труда и социальной защиты области, констатируется, что принятие запрета «не повлечет дополнительных расходов для потенциальных адресатов регулирования», а риски негативных последствий для экономики региона и конкуренции «отсутствуют». Заявленная цель регулирования — решение проблемы «отсутствия возможностей для трудоустройства граждан РФ» и снижение «риска социальной напряжённости». При этом механизмы расчета того, сколько именно местных жителей готовы заместить мигрантов в сфере водоотведения или грузовых перевозок, в документе не приведены.

Первый этап публичных обсуждений длился с 27 августа по 9 сентября. от бизнеса поступило единственное предложение: Союз «Торгово-промышленная палата Саратовской области» просил исключить из запрета курьерскую деятельность и общепит. Разработчик предложение отклонил.

По регламенту ОРВ это автоматически запустило дополнительные публичные обсуждения (11–21 сентября), в ходе которых, как следует из заключения, поступило 13 положительных отзывов и ни одного замечания.

В качестве обоснования выбора варианта регулирования саратовские чиновники ссылаются на опыт других субъектов РФ, в частности на аналогичный указ губернатора Краснодарского края от июля 2026 года. Участники рынка связывают расширение запретов с общероссийским трендом на ограничение труда патентных мигрантов в регионах.

Подать замечания по проекту постановления заинтересованные лица могли до 21 сентября. Окончательное решение остается за губернатором.

Никита Маркелов